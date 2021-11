Tres trucos de expertas en estilismo para conseguir entender y llevar el estilo Y2K

Todos los días aparece un estilo diferente y, por lo tanto, siempre tienes que estar atenta a todas las novedades que van apareciendo en la industria de la moda, pasarelas e Instagram. No ponemos en duda tus conocimientos, pero puede que Y2K, sea un estilo que no te suene de nada o que no llegues a imaginar que puede ser. ¿Cuál es la mejor definición? Es la tendencia de vestirse como en la época del dos mil. Este término significa dos mil y actualmente es la manera que están vistiendo todas las celebrities e influencers. Por cierto, Y2K no tiene nada que ver con la moda en su inicio. Estas siglas eran lo que te salía cuando el ordenador no funcionaba bien o tenía algún fallo de sistema. No pienses que las prendas están orientadas a la informática, todo está dirigido a los inicios del 2000 como son los pantalones de tiro bajo.

Para conocer mejor, cómo llevar este estilo y no perderse en los caminos de la moda, solamente tienes que leer los consejos que nos han dado las siguientes estilistas. Las tres han desvelado secretos y algún truco para aplicar el estilo Y2K. No podemos olvidar que es necesario saber cuál es la mejor prenda para incluir este estilismo en el armario y hasta aplicarlo en el día a día. ¡Lánzate!

“Es el estilo de los 2000 que se podía ver reflejado en la mayoría de looks de Britney Spears, Paris Hilton y Lindsay Lohan en esta época. La época del mal gusto y el horterismo“, explica Lorena Estévez, estilista de moda. Con esta explicación, el público tiene mayor facilidad para situar esta tendencia, aunque todo tiene toques actuales.

Al igual que Lorena, Ana Sotillo, estilista y directora creativa detalla que “este estilo engloba elementos muy icónicos y reconocibles para que se luzcan a la hora de combinarlos en un look. Uno de los trucos es mezclar materiales, tejidos y texturas, como pueden ser el denim, el peluche o los brillos“. La mejor pista para seguir los caminos del Y2K es fijarse en los acabados de la ropa, donde el vaquero es el rey.

Los pantalones por la cadera, los tops en forma de mariposa, la joyería brillante o los cinturones gruesos son opciones para incluir el estilo Y2K. No sabemos si es por culpa del regreso de series míticas como Sexo en Nueva York o Gossip Girl, pero los 2000 están aquí (hace muchos meses) y nadie lo pueden negar.

“Es importante empaparse un poco de todo lo relacionado con esa época, desde películas, fotos de celebrities que lo petaron en esa época como Britney Spears, Paris Hilton o Gwen Stefani, música, ¡incluso juguetes! ¿Qué hay más Y2K que las Bratz?“, hace hincapié Lara Ontiveros, estilista de moda. La experta en moda añade a su introducción al estilo que “lo más relevante de todo, que no pierda la persona su identidad a la hora de vestir solo porque este estilo esté de moda”.

¿Cómo llevar el estilo Y2K?

Antes de conocer cómo usar el estilo Y2K, tienes que saber qué marcas son las mejores. “Las marcas que más se acercan al estilo Y2K en la actualidad son Juicy Couture, Von Dutch, Ugg, Unif, Astle Battle y Kangol entre otras”, señala Ana Sotillo y añade que “los bolsos baguette de colores llamativos, pañuelos en la cabeza y gafas de sol estilo mosca son claves para tener el mejor look”.

Lorena recalca que en un buen armario Y2K “no pueden faltar los tiros bajos tanto en pantalones como en faldas, los logos, crop top, chándal de colores, brillos, cinturones anchos con hebillas grandes...”, y, por otro lado, Lara hace referencia en “ las baby tees, esas camisetas de algodón que quedan justo por encima del ombligo, que combinaría con otras piezas clave, como son las faldas tableadas, bandanas, bolsos baguette (todo un símbolo de la época), prendas en colores metalizados o chándales de terciopelo“.