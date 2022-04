Tana Rivera se convierte en la mejor vestida de la Semana Santa en Sevilla con el traje de la firma española de las chicas con más estilo

Ya no hay dudas. Tana Rivera se ha convertido en toda una influencer y una ‘insider’ de moda dentro de nuestra celebrities patrias. Joven, guapa, elegante, siguiendo las tendencias y con estilazo. ¡No se puede pedir más! Y como buena amante de las tendencias sabe como convertirse en la mejor vestida de la Semana Santa de Sevilla y no puede ser de otra forma que recurriendo a la firma española que tiene enamorada a todas las celebrities patrias y a las chicas que mejor visten de España.

Tana Rivera acaba de debutar como modelo para IQ Collection, la firma de Inés Domecq, una de las mujeres más elegantes de nuestro país. La hija de Cayetano Rivera ha posado como modelo ante las cámaras con su habitual naturalidad en los jardines del Palacio de Liria, donde además ha lucido los que sin duda serán los diseños más importantes de la nueva colección para ser la imagen de la campaña y también ha querido lucir este domingo uno de sus trajes en la Semana Santa de Sevilla.

Tana Rivera en la Semana Santa de Sevilla. FOTO: GTRES

El traje de Tana Rivera en esta procesión de Semana Santa sevillana forma parte de la firma The IQ Collection pero de colecciones anteriores. Un dos piezas con chaqueta bicolor en blanco y un marrón tostado con el pantalón a juego. Un diseño que estiliza y no es tan arreglado como los vestidos de la firma y por eso nos parece una opción perfecta para lucirlo en un acto de estas características donde la fe es lo más importante y no lucir un lookazo espectacular.

El traje elegido por Tana Rivera para el domingo de Ramos para inagurar la Semana Santa en Sevilla forma parte de la colección de primavera verano de 2021 de The IQ Collection. Un traje formado por una chaqueta tipo blazer llamada ‘Marina’ y los pantalones ‘Tintina’. Un estilismo perfecto para un día como este y solo podemos esperar a ver sus próximos looks de Semana Santa.