Sara Carbonero no es solo la mejor vestida con sus vestidos boho, también lo es con la blazer de raya diplomática más clásica y vaqueros

Y es que amigas, no hay día que Sara Carbonero no se convierta en una de las mejores vestidas de Instagram. Y eso que hay competencia con tanta influencer, pero a la periodista lo de ser estilosa le sale natural y por eso siempre nos enamora con todos sus looks. Pero no solo los estilismos más boho y hippies que son su gran seña de identidad, esta tarde acaba de enamorar a todos sus seguidores de Instagram con un outfit mucho más casual y de fondo de armario que se puede convertir en el uniforme favorito para esta semana donde la lluvia y el frío vuelve a ser protagonista en España.

Después de guardar los abrigos, sacar las sandalias y los vestidos de verano, toca recuperar las prendas de abrigo para no acabar todas malas en este invierno que ha vuelto de golpe en Madrid con frío y lluvia, por no hablar de la nieve en la sierra. ¡Una locura! Pero ni la lluvia hace que Sara Carbonero deje de marcarse un lookazo aunque sea todo a base de prendas de lo más básicas que todas tenemos en nuestro armario.

Un estilismo con todo el protagonismo para una blazer oversize de corte masculino y raya diplomática en gris y azul marino que ha combinado con unos vaqueros anchos, camiseta básica blanca, su melena ondulada al viento y un toque de color en los labios apostando por el rojo que siempre hace ese ‘efecto buena cara’ que necesitamos en los días más grises.