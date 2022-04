No lo sabíamos pero necesitamos un vestido vaquero boho como el de Sara Carbonero para ser las mejor vestidas de Madrid o Sevilla

Que ya se ha terminado la Semana Santa pero nosotras ya tenemos la mente puesta en el Puente de Mayo y en que como diría La Vecina Rubia, solo quedan 9 domingos para que sea verano y eso nos hace inmensamente felices. Aunque no nos podemos quejar porque con el tiempazo que hemos tenido esta Semana Santa ya hemos vivido un verano adelantado y por eso no hemos dejado de inspirarnos con los looks de nuestra celebrities. Y en esta inspiración de Semana Santa no podía faltar Sara Carbonero y su precioso vestido vaquero de estilo boho con el que nos ha enamorado desde su pueblo y que nosotras queremos llevar por las calles de Madrid o Sevilla hasta verano.

La mala noticia es que aún no hemos descubierto de donde es el vestido de Sara Carbonero, eso sí, no vamos a dejar de buscarlo hasta dar con él para poder copiarla.

Stories de Sara Carbonero. FOTO: @saracarbonero

¿Te has enamorado? Nosotras también. Y es que si las prendas vaqueras son tendencia, este vestido vaquero largo de estilo boho de Sara Carbonero de manga corta y volante en el bajo con flores bordadas es todo lo que necesitamos para esta primavera para llevar con botas cowboy, Converse o sandalias.