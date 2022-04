Victoria Federica se adelanta a la Feria de Abril (y como invitada perfecta) con esta maravilla de vestido para una tarde de toros en Sevilla

El ritmo de vida de Victoria Federica no para. Después de pasar las vacaciones de Semana Santa en Abu Dabi con su abuelo el Rey Emérito, su persona favorita en el mundo como ella lo define, hoy ha aparecido por sorpresa en Sevilla. Y no para una de sus fiesta de influencers, si no para unos de sus hobbies favoritos que comparte con Juan Carlos y con su madre la Infanta Helena, una tarde de toros en La Maestranza de Sevilla. Y todo eso antes de ser la estrella este viernes de un desfile de una de las marcas de novias más importantes de España que tendrá lugar en Barcelona. Lo que decíamos, Victoria Federica no para. Y para esta tarde de toros con su amiga ha lucido un precioso vestido largo fucsia que podría ser perfecto para la Feria de Abril si no te quieres vestir de gitana.

Victoria Federica disfrutando de una tarde de toros en la Maestranza de Sevilla. FOTO: Kiko GTRES

Pero la anécdota del vestido es que se lo ha intercambiado con su amiga Rocío Laffón, ya que en la cuenta de Instagram de esta íntima amiga de Victoria Federica, las veíamos almorzando esta mañana con los vestidos intercambiados. Que mejor que compartir gusto por la moda y ropa con tus amigas.

Vestido Alice fucsia (79€)

Vestido Victoria Federica. FOTO: The Nook Store

Se trata de este vestido largo fluido en fucsia con un estampado precioso y una original lazada en el cuello de la tienda The Nook Store que por lo que hemos podido investigar tienen tienda física en Madrid y Sevilla, además de vender online.

Un vestido que Victoria Federica se ha intercambiado con su amiga Rocío, ya que por la mañana la royal llevaba el de manga corta abullonada que para la tarde de todos llevaba su amiga. Vic ha terminado el estilismo con una coleta media pulida para recoger su larga melena en un día caluroso en Sevilla, pendientes largos y unas sandalias de tiras negras de tacón sensato.