Solo queremos que vuelva el buen tiempo para copiarle a Nuria Roca las sandalias ‘made in Spain’ más cómodas para llevar con vaqueros y vestidos

Primavera, buen tiempo, looks para recodar todo el año. Eso es lo que queremos y después de vivir una semana de verano adelantado nos cuesta mucho volver a las botas y los zapatos cerrados y más después de ver a Nuria Roca con las sandalias ‘made in Spain’ más bonitas y cómodas de la primavera que vamos a querer llevar con vaqueros y vestidos hasta en verano. Por eso, Nuria Roca no lo duda un segundo y apuesta por uno de los modelos de sandalias que se convertirán en imprescindibles esta temporada. Se trata del modelo Algar de la marca ilicitana Pikolinos, un par ideal para combinar diseño y máximo confort que te salvará todos los looks de esta temporada.

Y es que por algo Nuria Roca es cada año una de las españolas mejor vestidas en todas las lista y una vez más nos ha vuelto a crear una necesidad de moda con estas sandalias planas.

Sandalias planas (79,95€)

Sandalias planas. FOTO: Pikolinos

Se trata de estas sandalias con un contraste de colores muy original, convirtiéndose así en un calzado diferente que aporta el toque especial que necesitan tus looks de primavera. Su planta acolchada las distingue de cualquier otra sandalia plana y las tiras de piel ofrecen sujeción al pie aportando suavidad y confort dado que los detalles están cuidados al máximo para garantizar la comodidad que necesitas. Disponible en color marfil, malva y verde.

Además, Nuria Roca las ha combinado con un estilismo de esos de fondo de armario que todas podemos copiarle con unos vaqueros anchos desflecados en el bajo y una camisa blanca fluida.