Esta es la falda midi con bordados de Zara que también está arrasando entre las chicas embarazadas más fashions

Quien avisa no es traidor o traidora en este caso. Y aquí una que escribe ya os avisó la semana pasada que esta falda midi con bordados de nueva colección de Zara iba a ser la reina de Instagram en los próximos meses. Si el otro día era Carmen Gimeno la que la estrenaba con zapatillas desde Bilbao, hoy es Lucía Bárcena la que se ha marcado un lookazo premamá desde Egipto. Cuando ves una prenda de nueva colección de Zara sabes si va a ser viral o no, y esta falda midi de nueva colección de Zara con bordados tienes todos los números en convertirse en una prenda de esas que no vamos a dejar de ver en Instagram día sí y día también. Y más ahora que está a punto de empezar la primavera y la falda midi se convierte en esa prenda perfecta para combinar con botas o zapatillas, dependiendo del estilo de quien las luzca.

Una prenda que ha quedado claro que no tiene edad, la pueden llevar las mujeres de 60 años y también las chicas embarazadas en sus looks premamá.

FALDA CAPA BORDADA CON LINO (39,95€)

Falda midi bordados. FOTO: zara

Una falda que Lucía ha combinado con una camisa azul metida por dentro de la falda y con unas sandalias planas de tiras aprovechando el buen tiempo que hace por esas tierras.