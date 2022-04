Este es el jersey multicolor (y ‘made in Spain’) con el que Nuria Roca ha arrasado este domingo y es más elegante que cualquier vestido

No hay domingo que Nuria Roca no revolucione a sus seguidoras de Instagram con sus looks para presentar su programa en La Sexta. Y hoy, pese a ser Semana Santa, lo ha vuelto a hacer. No hay nadie que no le pregunte a la presentadora valenciana de donde es su jersey multicolor, y nosotras que somos todas una detectives de la moda lo hemos descubiero. Y es de una de las firmas españolas favoritas de Nuria Roca y hasta de la Reina Letizia. ¿De qué marca estamos hablando? Su nombre, Michonet, está inspirado en el taller de bordado Maison Michonet, que terminó siendo una parte fundamental del imperio textil de Chanel, y su creadora, Natividad Pacheco Soldado, fue diseñadora durante años de Scalpers. Una marca que ya ha enamorado a María Pombo, Tamara Falcó o a Carmen Lomana.

Se trata de este jersey de cuello caja y manga abullonada acabada con grandes puños dorados y un amplio colorido con forma de zigzag con detalles en dorado.

RAINBOW SWEATER (119€)

Jersey arcoíris. FOTO: Michonet

Un jersey que Nuria Roca ha combinado con unos pantalones negros de tiro alto y pierna recta que ha combinado con un cinturón fino metalizado en azul y unos salones camel de ante. Pero a nosotras también nos encanta este jersey para combinarlo con unos vaqueros o una falda blanca y botas cowboy cuando haga mejor tiempo.

No nos extraña que todas sus seguidoras se hayan enamorado de este jersey arcoíris que viste más que cualquier vestido de invitada.