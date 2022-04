Nuria Roca ha encontrado en las rebajas de Mango el mono más tendencia que todas necesitamos de fondo de armario

Si las noches de jueves eras nuestras favoritas, ahora parece que las vamos a tener que trasladar a los miércoles porque ya son varias las semanas que la tertulia de actualidad de ‘El Hormiguero’ con Nuria Roca y Tamara Falcó se ha trasladado a ese día. Y ya sabéis que nosotras somos fans, no solo por lo que disfrutamos con ellas, si no por los looks que nos dejan las dos. Y esta vez nos quedamos con el estilismo de la presentadora valenciana que nos ha enamorado para los días más fríos de primavera. Lo mejor es que es de Mango y está rebajado. Además, combina una de las grandes tendencias para los próximos meses, el pantalón cargo.

Sí amigas, el pantalón que obsesiona a las celebrities como Kim Kardashian o Gigi Hadid ha vuelto con más fuerza que nunca. Pero si eres de las que se niega a volver a llevar pantalones de tiro bajo y mostrar barriga, este mono de Mango de Nuria Roca es la opción perfecta para llevar pantalones cargo pero sin tener que recurrir a esas dos opciones.

Mono largo bolsillos (27,99€)

Mono bolsillos. FOTO: mango

Mono cargo. FOTO: Mango

Se trata de un mono en color granate con el cuerpo de estilo camisero, manga larga con puños efecto abullonado y detalles de solapas de falsos bolsillos de plastón. El pantalón es tipo cargo con bolsillos laterales tan en tendencia y con pata recta ancha con el largo hasta casi el suelo. Una maravilla de mono que las seguidoras no han dejado de preguntar de dónde era y la propia Nuria Roca ha explicado en su cuenta de Instagram que es de las rebajas de Mango.

Para darle el toque aún más en tendencia, la presentadora ha combinado esta prenda de rebajas de Mango con unos salones amarillos que le dan el toque más primaveral al estilismo.