Nos llevaríamos a todas partes la chaqueta roja de ‘efecto buena cara’ al instante que Nuria Roca ha encontrado en Desigual

La nueva normalidad es esta. Antes esperábamos los jueves por la noche con ansias para irnos de aftework con nuestras amigas y ahora lo esperamos para ver el nuevo lookazo de Nuria Roca en ‘El Hormiguero’. Y es que nunca nos defrauda la presentadora valenciana, por algo es una de nuestras mejores vestidas cada año. Y por muchos motivos. Nuria Roca siempre sale de su zona de confort y se arriesga con todas las tendencias cada temporada. La moda es un juego y ella lo sabe. Además, nos encanta que siempre apueste por marcas españolas y moda ‘made in Spain’. ¡No podemos ser más fans! Y este jueves lo ha hecho con esta chaqueta roja de desigual que necesitamos en nuestro armario para llevar a todas partes.

Y es que no estamos hablando de una chaqueta cualquiera, si no de la chaqueta roja que te hace el look y que además tiene ese color que te hace tener ese ‘efecto buena cara’ al instante que todas tanto ansiamos. Aunque el viernes se te haga cuesta arriba y hayas dormido muy poco, esta chaqueta de Nuria Roca va a hacer que luzcas aún más guapa como si hubieras dormido esas ocho horas tan necesarias. Y todo gracias a la chaqueta roja de Desigual.

Chaqueta PU bolsillos (129,95€)

Chaqueta roja. FOTO: Desigual

Nuria Roca la ha combinado con un total look negro con camiseta y pantalones para darle ese toque más rockero para un look de noche, pero también es perfecta para lucirla por el día con unos vaqueros y una camiseta blanca, o incluso un vestido de lo más boho con botas cowboy también en rojas.