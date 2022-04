Claves de decoración imprescindibles para exterior

Llega el buen tiempo y pensamos en espacios al aire libre, disfrutar de la primavera y el verano, nada nos puede apetecer más. Te damos los mejores consejos deco para sacar el mayor partido a tu terraza, hacer puesta a punto, renovar y pensar en esos pequeños grandes momentos que están por llegar.

TIPS DECORACIÓN EXTERIORES:

Mobiliario, iluminación, complementos, plantas, hacemos un repaso general sobre todo lo que necesitas saber...

Isabel López-Quesada. Ricardo Labougle (fotógrafo) FOTO: La Razón (Custom Credit)

- La elección del material de los muebles depende de si vamos a decorar una zona que esté en intemperie total o está bajo techado de porche.

Studio Sinne FOTO: La Razón (Custom Credit)

- Las maderas que soportan la intemperie con mayor resistencia son : teka, iroco, wengué.

Muebles JOENFA en Los Peñotes FOTO: La Razón (Custom Credit)

- En zonas de costa es preferible elegir aluminios lacados frente a forja, aunque esté preparada para exterior, el salitre acaba oxidando el material.

- Jugar a combinar los complementos de decoración para aumentar el efecto decorativo: gama de colores entre los cojines, cubremacetas, platos decorativos, plantas de flor para centros de mesa… etc

Estudio Soledad Suárez de Lezo, Manolo Yllera (fotógrafo) FOTO: La Razón (Custom Credit)

- Para asientos de comedor hay que tener en cuenta la altura de los apoyabrazos que no choquen con la mesa si vamos a mezclar muebles de diferentes colecciones.

- La última tendencia en muebles de exterior está en las estructuras con cordones y cinchas, realizadas en materiales técnicos y totalmente resistentes a la intemperie como es la cuerda fabricada con hilos de polipropileno con protección contra los rayos UV, extremadamente fuerte y resistente. Este tipo de estructuras ofrece la ventaja de que aunque cuenten con cojines que se retiren en invierno, podemos sentarnos sin ellos en días de incertidumbre con el tiempo y cuando aún no hayamos sacado los cojines porque los días de lluvia estén todavía presentes.

Estudio Soledad Suárez de Lezo, Manolo Yllera (fotógrafo) FOTO: La Razón (Custom Credit)

- Las fibras artificiales siempre deben limpiarse con jabones neutros.

- Elegir un mueble de exterior de alta gama siempre es una buena inversión, la resistencia de sus materiales está probada en condiciones extremas antes de sacarla al mercado y en el caso de los de fibras artificiales, no envejecerán ni endurecerán bajo el sol y los cambios de temperatura partiéndose con ello al año siguiente.

Los Peñotes FOTO: La Razón (Custom Credit)

-Espejos en exterior, pueden hacer que tu terraza, patio o jardín parezca más grande o simplemente mejorarlo, aportando un toque de calidez y encanto. Crea el efecto ventana con vistas, ubicalo de manera que refleje algo que te interese destacar, junto a plantas de sombra se crea una buena combinación. Siempre hay que buscar el lugar idóneo para incorporarlo, evitando la luz solar directa, es sumamente importante saber que los espejos mal ubicados, pueden causar daño a la fauna silvestre, especialmente a la aves, por lo que debemos tener en cuenta las rutas de vuelo en nuestro jardín, observando de que forma vuelan habitualmente y mantener los espejos alejados de estas zonas.

Karl Gercens FOTO: La Razón (Custom Credit)

- Decorar un espacio de exterior como si fuese uno de interior, incluir los mismos elementos es la clave para que sea acogedor, como siempre, esencia y carácter.

Studio Sinne FOTO: La Razón (Custom Credit)

Studio Sinne FOTO: La Razón (Custom Credit)

-Toldos, pérgolas, sombrillas, persianas, cortinas, son los grandes protagonistas. Existe un amplio abanico de posibilidades, diseños, tejidos, dependiendo en función del uso y de nuestro estilo, independientemente siempre lo más importante será tener en cuenta ubicación y condiciones climatológicas.

Tengo debilidad por las cortinas en porches, aportan un ambiente “Chill” que me encanta.

El Mueble FOTO: La Razón (Custom Credit)

-Las sombrillas son sin duda las grandes protagonistas de la temporada. Podríamos pensar en algo como... Dime que sombrilla tienes y te diré quien eres...

igualmente existe una infinidad de modelos y acabados, materiales, diseños, de estilo retro, balinesas, modernas y sofisticadas, atemporales, y cada vez más en tendencia mis preferidas, las sombrillas indias de “BlockPrint” típicas de Rajasthan, las puedes encontrar ideales, en AuntY B “La India en Madrid”.

Sombrilla India de BlockPrint FOTO: La Razón (Custom Credit)

Albert Aubach. El Mueble FOTO: La Razón (Custom Credit)

-Alfombras de exterior para dar un toque especial, esencia y carácter, delimitar zonas. En función de la ubicación puedes optar por diferentes materiales como fibras naturales, materiales reciclados, vinilos, colores neutros, lisos o estampados. Aunque las alfombras de exterior están fabricadas concomponentes resistentes al agua, a los efectos de la luz solar y resistencia térmica, no significa que no necesiten tener ningún tipo de mantenimiento. Es aconsejable retirarlas los meses que no se utilicen, aunque se secan mucho más rápido, siempre es conveniente observar, si se crea moho en algunas zonas, aspirarlas, limpiar las manchas con agua y detergentes suaves, evitarás que se estropeen te durarán más tiempo. Por sus características técnicas se pueden utilizar tanto en exterior como en interior.

ILUMINACIÓN DE EXTERIORES:

Con las nuevas tecnologías en lámparas de exterior llegó la auténtica revolución y una total libertad de ubicaciones. Lejos de esas bombillas de luz led blanca y fría que duraba pocas horas hace años, actualmente el diseño ha llegado a este tipo de iluminaciones y ya no dependeremos de instalaciones eléctricas para contar con luz acogedora y suficiente. Las lámparas de luz autónoma tienen dos tipos de carga de energía: por carga solar, o porque sean bombillas que se cargan con un puerto USB a la red de casa y después ofrecen luz con un mínimo de 8 horas de autonomía. Y con los precios de la energía eléctrica actual , son una solución perfecta.

Iluminación de exterior. Los Peñotes FOTO: La Razón (Custom Credit)

Les Jardins, Los Peñotes FOTO: La Razón (Custom Credit)

Plantas de Exterior:

Crea tus composiciones, es la mejor forma de aportar frescura, naturalidad, ambiente y tener la decoración perfecta en nuestros espacios exteriores.

El Mueble FOTO: La Razón (Custom Credit)

En cuanto a las plantas de exterior adecuadas, todo depende de la orientación y clima donde esté ubicada la estancia, esa es la regla a seguir, no te compliques con más, el mejor consejo: imitar la naturaleza que nos rodea y procurar utilizar plantas autóctonas de cada zona.

La única excepción es que en los meses de calor podemos sacar alguna de nuestras plantas de interior al porche (siempre que no les de el sol directo) y darle un toque más tropical en esos meses. Para cualquier recomendación y consejo acude siempre a profesionales del sector de la jardinería, en tu floristería, vivero, centro de jardinería siempre hay un experto que te asesorará.

Ahora solo queda esperar que lleguen esos dias de sol y buena temperatura, para disfrutar de nuestros espacios al aire libre, espero que te puedas inspirar en este artículo y tengas tu terraza lista para la nueva temporada. “La diferencia está en detalle” #purainspiracion by @globalharmonydeco.