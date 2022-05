Feria de Abril: Estos son los trajes de flamenca más bonitos que han lucido las influencers en el primer día de Feria en Sevilla

“Ya huele a feria, que olé, ya huele a feria”. Ahora sí que sí, que dirían nuestros queridos sevillanos, ya ha empezado la Feria de Abril y las celebrities e influencers nos dejaron un sinfín de looks en la noche de ‘el pescaíto’ para inspirarnos para ser la invitada perfecta a tu próxima boda, bautizo y comunión. Y ayer ya se vistieron de flamenca en el primer día oficial de la Feria después de la noche del ‘alumbrao’ de la portada. Que después del parón por la pandemia por coronavirus no podían más ganas de ver Sevilla en todo su esplendor, con su olor a naranjos y azahar. Porque no hay nada más bonito que Sevilla en primavera, con sus calles engalanadas, sus trajes de flamenca y todo ese arte que se respira en cada esquina. Y que la Giralda presuma orgullosa de ver que su ciudad vuelve a oler a Feria. “Vámonos pa’ la Feria, cariño mío “.

Tenemos que avisarte que las tendencias en moda flamenca han hablado y todo parece indicar que, a pesar de las novedades, el rojo es el color que estará más presente en las ferias y romerías en este 2022. Para después del parón, reivindicar la tradición y el color estrella para el traje de flamenca. Y las influencers patrias no lo han seguido mucho en este primer día en el real en el inicio de esta semana de Feria de Abril.

Mery Turiel de Rosa Pedroche

Teresa Bass de Aurora Gaviño

Anna Padilla de Sibilina Flamenca

María García de Jaime de No te lo digo

Sara Baceiredo de Sibilina Flamenca

Susana Molina de Aurora Gaviño

Carmen de la Cruz de José Hidalgo

Madame de Rosa de El Abanico Artesanía

Violeta Mangriñán de Rocío Peraltar

Casilda Finat de Rocío Peraltar

María Tavera de Rocío Peraltar

Estamos deseando ver con que trajes de flamenca nos sorprenden en toda la semana que queda de Feria de Abril en Sevilla.