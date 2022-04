Eugenia Martínez de Irujo y Tana Rivera se convierten en las mejores vestidas de este sábado en Sevilla esperando que arranque la Feria de Abril

Estamos contando las horas para que arranque la Feria de Abril y no porque nosotras vayamos a disfrutarla en primera persona, que aquí estamos tecleando en Madrid. Si no por las ganas de disfrutar de los estilismos que se van a marcar influencers y celebrities estos días, porque si algo no falta desde ayer en Sevilla, son toas las famosas patrias que se han querido ir a disfrutar de la vuelta de la Feria de Abril. Y entre ellas, Eugenia Martínez de de Irujo y su hija Tana Rivera que se va a convertir en madrina de la exhibición de Enganches, un tradicional evento que anuncia el certamen de carruajes y coches que se va a celebrar mañana domingo 1 de mayo en la La Plaza de Toros de la Real Maestranza como arranque de la Feria de Abril.

Si para la cena de anoche Tana Rivera optó por un vestido largo de lentejuelas con manga corta de Etro que le sentaba de maravilla, este sábado ha optado por un traje lila.

Tana Rivera en Sevilla. FOTO: CRISTOBAL_DUENAS GTRES

Mientras que su madre, Eugenia Martínez de Irujo, ha lucido un top con mangas abullonadas azules y una falda verde, todo de IQ Collection, la marca de la que Tana Rivera también es imagen.

Tana Rivera acaba de debutar como modelo para IQ Collection, la firma de Inés Domecq, una de las mujeres más elegantes de nuestro país. La hija de Cayetano Rivera ha posado como modelo ante las cámaras con su habitual naturalidad en los jardines del Palacio de Liria, donde además ha lucido los que sin duda serán los diseños más importantes de la nueva colección para ser la imagen de la campaña