Vestidos de novia para una ceremonia civil y original

Hemos hablado muchas veces y en muchos artículos sobre los vestidos de novia a medida, generalmente muy largos, incluso con cola o velos que arrastran. También hemos hablado de modelos parecidos pero en versión low cost, que demuestran que la moda nupcial está al alcance de todas, y que incluso Zara se ha sumado a esta tendencia. Pero lo que no habíamos visto hasta ahora era diseños que parecen especialmente pensados para ceremonias civiles, en la ciudad, y que resultan a la par estilosos y cómodos.

Y aquí no nos referimos a esas preciosas ceremonias realizadas en fincas que aunque de carácter civil tienen un influjo y carácter bucólico que parecen imponer vestidos largos y amplios, en consonancia con el ambiente romántico que rodea el enlace. En nuestra cabeza está más bien aquellas ceremonias que se realizan más bien en el juzgado, registro o notaría de la ciudad, y que luego se celebran con una comida o cena entre familia y amigos.

Su modelo de boda requiere un look cómodo, preferiblemente midi o incluso corto, pero mejor evitar los diseños demasiado largos para no limpiar el suelo de la ciudad. Y otra de las ventajas de estas creaciones es que si sabemos elegirlas con cabeza nos servirán durante el resto de nuestra vida para lucirlas en cualquier fiesta o evento veraniego.

Lo primero que nos viene a la cabeza es sin duda el traje de chaqueta. O por poner un referente icónico, Carrie Bradshaw en su boda con Mr. Big, vestida con un supuesto diseño vintage que realmente firmaba John Galliano. Ese conjunto sigue presente en la mente de muchas novias a la hora de elegir un traje para su boda civil. Pero también su versión con pantalón, la cual lució Bianca Jagger en su boda con Mick Jagger en la Riviera Francesa en 1971.

Vestido midi de gasa y bouclé color crema, de Self Portrait

Vestido lencero de novia de satén, de Rotate Birger Christensen (220 euros)

Vestido de novia de corte midi y falda recta, de Cherubina (475 euros)

Vestido midi blanco de lino con encaje floral, de Isabel Marant Étoile (208 euros)

Chaqueta cruzada confeccionada en lino ribeteada con cinta de piquillo y pantalón de lino recto, de Vanderwilde (335 euros)

Ahora, tanto las firmas de novias como las de Prêt-à-porter ofrecen mil y una opciones que realmente son perfectas no solo para pasar por el altar, si no también para cualquier fiesta que requiera el tradicional total look white.