Esta es la marca de baño española que arrasa entre las futuras mamás que más saben de moda y tendencias

Este 2022 es sin ninguna duda, el año de los nacimientos. Lucía Bárcena, Violeta Mangriñán o Hiba Abouk son algunas de las celebrities que esperan un bebé. Todas ellas siguen presumiendo de barriguita y por supuesto, no renuncian a la moda y las tendencias. Si estás dentro de este club y estás ahora haciendo la maleta para una escapada de fin de semana, no te preocupes por el tema del bañador. Lucía Barcena está disfrutando del buen tiempo y ella no renuncia a un bonito e ideal bikini. Por supuesto, por estar embarazada no es sinónimo de decir adiós a los tacones, vestidos largos con encaje o a un top corto deportivo con un vaquero. Este último look es nuestro favorito de Violeta Mangriñán, a pesar de seguir los pasos de Rihanna, a nosotras nos encanta.

Centrándonos en el tema del bañador que necesitas si estás embarazada, solamente tenemos que decir que Lucía Barcena tiene la respuesta. La influencer posó con un bikini azul de Bo Star Swimwear que nos tiene enamoradas. Así demostró que las futuras mamás pueden llevar un bikini, no solamente tienen que utilizar bañadores lisos y aburridos. Sus looks premamá están siendo la mejor guía de inspiración tanto para ir a la playa, como si tienes una boda este fin de semana.

Si Violeta Mangriñán tiene en el fondo del armario, el vestido más sexy de Zara, Lucía Barcena, encontró el bikini que mejor moldea la figura. De esta manera, tanto ellas dos como otras celebrities están demostrando que la moda en embarazadas está cambiando, y todas quieren enseñar tripita con un toque dulce y arriesgado.

El bikini de Lucía Barcena es de Bo Star Swimwear. Es una firma española que piensa en las mujeres. Todas las prendas de baño son ricas en tejidos y tienen diseños exclusivos. Cada bikini o bañador sienta como un guante, y qué mejor muestra que el bikini de Lucía Barcena. No pierdas detalle, te contamos cómo es la pieza del verano.

CUBA AZUL (119.00€)

Bikini en color azul nube. FOTO: Bo Star Swimwear

El bikini Cuba es de nuestros favoritos de esta firma española. No sabemos si nos encanta por el tono azul nube, el corte asimétrico del escote o que está confeccionado sin costuras para que se adapte al cuerpo.

Como a nosotras nos encanta que tengas más opciones, hemos seleccionado dos opciones más, por si quieres hacer una compra completa. Junto al bikini de Bo Star Swimwear y los dos siguientes, tendrás la maleta mejor preparada del verano.

BIKINI MUJER VICHY NEGRO (45,95€)

Bikini vichy negro y blanco. FOTO: Undermonkeys

TAYLOR BAÑADOR ESCOTE CUADRADO (45,00 €)

Bañador con escote cuadrado. FOTO: ETAM

Este verano si tienes que presumir de barriguita, no te lo pienses en ningún momento. Añade estos dos bikinis y bañador para ser la futura mamá más elegante de este verano.