Ya no hay dudas de que Violeta Mangriñán se ha convertido en nuestra particular Rihanna con sus looks premamá más sexis como este vestido de Zara

Rihanna está dando un giro a todos los códigos de moda premamá, demostrando que durante el embarazo es posible vestir sexy, manteniéndose fiel al estilo personal y siguiendo algunas de las tendencias más destacadas del momento. Y nuestra Rihanna particular es Violeta Mangriñán que con sus últimos looks premamá se ha convertido en la embarazada más sexy y en tendencia de todas. Ella se atreve con todo y le dan igual las críticas que reciba a través de Instagram y nosotras solo podemos aplaudir su decisión. Y no nos puede gustar más este nuevo estilo de vestir de las famosas embarazadas, mujeres sexys y empoderadas que no esconden su cuerpo y marcan su tripita. ¡Bravo!

Violeta Mangriñán ya lo demostró en la alfombra roja de los Premios Ídolo con un vestido de rejilla y un body negro debajo, pero desde entonces no ha parado de dejarnos lookazos. Si ayer era el vestido de punto con cut out de Zara, hoy ha hecho lo propia con este vestido de punto con transparencias también de Zara. Y hay gente que la ha criticado diciendo que así no puede ir vestidas por las calles de Madrid, que es para ir por la calle. ¿Por qué hay que criticar cómo viste otra mujer? Que cada una se vista como se sienta guapa, sexy y empoderada.

Violeta Magriñán con vestido de Zara. FOTO: @violeta_mangriñán

VESTIDO PUNTO CUELLO PERKINS (29,95€)

Vestido punto. FOTO: Zara

Se trata de este vestido calado de cuello subido y manga corta con bajo acabado en evasé de nueva colección de Zara que aún está disponible en web en todas las tallas y del que Violeta ha demostrado que se puede llevar embarazada y también por las calles de Madrid.