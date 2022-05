Las sandalias de tacón más bonitas de la temporada son estas de Zara con perlas (y un tacón precioso) para invitadas de boda o llevar con vaqueros

No hay nada que nos guste más que unos zapatos. Bueno sí lo hay, pero igualmente, hoy es vengo a hablar de zapatos. Pero no de unos zapatos cualquiera, si no de los zapatos más bonitos de la temporada que los hemos encontrado en Zara y de uno de los colores del momento, el rosa. Uno de esos zapatos que se van a convertir en la estrella de todos tus looks esta primavera y verano, ya sea para se la invitada perfecta a una boda o para deslumbrar por Madrid con unos vaqueros. Son los zapatos rosas de nuestras sueños y además adornados con perlas y un tacón de fantasía. Quién avisa no es traidora, y estas sandalias de Zara se van a agotar en un abrir y cerrar de ojos.

Lo mejor es que son perfectas para chicas bajitas porque tienen un tacón de 8,5 cm que es cómodo y a la vez te da esos centímetros que a las más bajitas nos faltan para estilizarnos y que todos los looks nos sienten de maravilla. Se trata de este zapato de tacón alto destalonado trenzado con detalle de abalorio con perlas en la parte delantera. Además cómodo porque tiene plantilla técnica flexible de espuma compuesta de látex, diseñada para ofrecer un mayor confort. Una versión del zapato de Carrie Bradshaw que nos parece ideal para primavera y verano.

ZAPATO TACÓN ALTO ABALORIO PERLAS (49,95€)

Zapatos perlas. FOTO: Zara

Nosotras nos lo imaginamos con un look básico con vaqueros, camiseta blanca o camisa y una cazadora vaquera para darle todo el protagonismo a los zapatos y es que no se merecen menos con lo bonitos que son. Pero como os decíamos antes también nos parece una opción ideal para todas las invitadas a bodas, bautizos y comuniones que tenemos en los próximos meses y donde siempre buscamos elegancia y comodidad.