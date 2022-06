Deporte en verano: cómo adaptar tu rutina de entrenamiento a las altas temperaturas, según un experto

Si eres de las personas que practicas deporte durante todo el año, puede que en esta época te cueste un poco más de lo habitual. El sol y las altas temperaturas pueden hacer que nuestra rutina de entrenamiento diaria pueda parecer más agotadora o difícil de llevar a caso. Tienes que saber entonces que el verano podría ser el momento perfecto para enamorarte del deporte y para conectar con la ligereza que quieres para tu cuerpo, tu mente y tu vida.

Ale Llosa, fundadora y creadora del método KO y de los KO URBAN DETOX CENTER opina que no solo practicar deporte en verano es una buena idea, si no que además es una buena época para conectar con la idea de la ligereza total, y no solo por la ropa, si no también porque el cuerpo demanda alimentos más ligeros y sanos. Otra delas ventajas es las ganas que solemos tener de aire libre, de vernos en nuestra mejor versión o de conseguir energía para hacer frente al calor.

Entrenar es una actividad de invierno y verano, que en las propias palabras de Ale siempre debe ser duro- “En KO tenemos una filosofía de vida que se basa en 4 pilares y uno es deporte Intenso a diario, mandatorio, no negociable, si quieres vivir tu vida en tu máxima expresión y feliz. No importa el nivel, la forma, el tiempo que lo hagas pero siempre debe retarte. El calor es una excusa más”.

Algunos tips para disfrutar más de entrenar en verano

-Estar hidratado, siempre. A veces sentimos hambre o cansancio y es deshidratación.

-Ropa ligera y especializada para que te sientas más cómodo.

-Alimentación ligera, para que tu sistema trabaje menos y te canses menos.

-Actitud positiva. Aprovechar el clima, la luz, el cielo azul...

-Entrenar tu “Yo integral”: cuerpo, mente y emociones para lidiar con lo que toque y sacar a tu mejor versión.