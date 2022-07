Hasta Cenicienta pasaría del príncipe por estas sandalias de tacón (y brillos) de Zara que son el nuevo zapato de cristal en 2022

Hay zapatos y zapatos, pero estas sandalias de tacón y brillo de nueva colección de Zara se han convertido en el zapato de cristal de este verano 2022. Son tan bonitos que no tenemos ninguna duda de que hasta Cenicienta pasaría del príncipe azul por hacerse por ellos. Vamos que estos segurísimo que no los pierde. O los amas o los odias, pero es indudable de que han llegado para quedarse. Hablamos, por supuesto, de los zapatos de vinilo, o lo que es lo mismo, estas sandalias de nueva colección de Zara que han ido un paso más allá y han añadido brillos al vinilo. Lo cierto es que este tipo de calzado ya lleva un par de años estando bastante de moda gracias a modelos como Bella Hadid o a it girls como Kim Kardashian o Kylie Jenner y ahora nosotras los vamos a meter en nuestra maleta de vacaciones gracias a Zara.

SANDALIA TACÓN VINILO BRILLOS (39,95€)

Sandalias brillo. FOTO: zara

Estamos hablando de este zapato tipo sandalia de tacón de vinilo con detalle de brillos. Punta redondeada. AIRFIT® y plantilla técnica flexible de espuma compuesta de látex, diseñada para ofrecer un mayor confort. O lo que es lo mismo, además de preciosos, son cómodos para tus noches de fiesta en verano.