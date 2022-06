Nos olvidamos de las rebajas si es con este vestido largo de Zara que las mujeres de 50 años (y sus hijas) ya han metido en su maleta de vacaciones

No hay nada más verano que los vestidos, esos que metemos en la maleta de vacaciones y que nos salvan todos los looks tanto de día como de noche. Vestidos con los que vas a poder pasear por la playa o por la ciudad si aún no te has ido de vacaciones como Carmen Gimeno que los pasea por las calles de Bilbao. Y por nuestra influencer más 50 años favorito, o mejor dicho, por su culpa nos vamos a olvidar de las rebajas de Zara para comprar en nueva colección. Si el lunes Carmen Gimeno nos hacía comprar estas sandalias de plumas de rebajas de Zara niñas, esta mañana nos ha hecho enamorarnos de este vestido largo estampo de nueva colección.

Pero no es un vestido vaporoso más de verano, es un diseño en tonos verdes, que además de ser uno de los colores del verano, es el color perfecto para resaltar el primer bronceado de la temporada. Ese que todas queremos lucir ya en julio aunque sea por las calles de Bilbao, pero mucho mejor por la playa.

VESTIDO LARGO ESTAMPADO (59,95€)

Vestido largo estampado. FOTO: Zara

Estamos hablando de este vestido largo de cuello redondo y escote pico ajustable con cordones con manga por debajo del codo acabada en elástico y detalle de aplicación de hilo metalizado. ¡Una maravilla!

Un vestido verde largo estampado que Carmen Gimeno ha lucido con su inconfundible estilo con un bolso naranja de crochet y las sandalias planas de cuerdas más famosas de todo Instagram.