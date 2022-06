Entrar a las rebajas de Zara y acabar en Zara niñas por las sandalias azules de plumas que las mujeres de 50 años elevan a deseo

¿Cómo van las compras de rebajas? Pues si aún no has caído en alguna compra en estos primeros días de rebajas de verano, vas a cambiar de idea cuando veas a Carmen Gimeno con estas sandalias de plumas de Zara Kids que son toda una fantasía. Sí, eso que entras a las rebajas de Zara y nunca piensas que vas a acabar comprando en la sección de niñas, pero no para tu hijas, hermana o sobrina, si no para ti misma. Y es que estas sandalias de plumas azules de Zara son toda la tendencia que necesitan nuestros looks de verano para lucir perfecta ya sea en la ciudad o en la playa.

Las sandalias planas con plumas aportarán elegancia a tus looks veraniegos. Han desfilado en las colecciones de Emilio Pucci, Koché, Elie Saab y en el street style para demostrar que se trata de una arma infalible que le aporta un giro inesperado a cualquier estilismo y nosotras las hemos encontrado en Zara Kids gracias a Carmen Gimeno.

Si bien no es ninguna sorpresa ver las plumas como adorno indispensable de la temporada, como lo fueron en la propuesta de alta costura de Valentino para el pasado otoño, o lo son en la de Georges Hobeika para el del año que viene, no podemos dejar de sorprendernos al verlas en la sección de niñas de Zara.

Sandalias plumas (15,99€)

Sandalias plumas. FOTO: Zara

Unas sandalias de plumas de lo más en tendencia que Carmen Gimeno ha combinado con un conjunto verde de brocados también de Zara, pero de nueva colección. Un diseño en uno de los colores del verano que nos traslada directamente a la playa o a nuestras vacaciones y más con estas sandalias planas de Zara. El típico conjunto fresquito y cómodo que añades en tu maleta de vacaciones para salvarte todos los looks.