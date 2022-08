Rosalía rompe Instagram: las Motomami ya no se maquillan pero sí llevan bikini con botas altas

No sé si soy una Motomami, pero eso de llevar bikini con botas altas aún no lo acabo de ver. Y eso que no puedo ser más fan de las botas, y de las pocas que se atreven a seguir llevándolas en verano en Madrid. Pero el look de Rosalía con bikini y botas me hace sentirse de lo más ‘despechá' con las nuevas modas. ¿Dónde queda la elegancia eterna? No sé si me estoy haciendo mayor, pero estoy segura que Carmen Lomana entendería mi reflexión. Aquellos looks de vacaciones de las divas del cine en la costa francesa o italiana. Pero nada, ahora es cuestión de ser modernos y llevar bikini con botas altas, aunque solo sea para hacernos la foto. ¿Nos estamos cargando la moda? Lo que está claro es que Rosalía ha conseguido romper Instagram con este posado del verano, ahora con bikini y botas altas a la orilla del mar, al más puro estilo Kardashian, eso sí, de morena otra vez, dejando a un lado su melena roja.

Si el otro día la Motomami revoluciona Mallorca grabando el videoclip de ‘Despechá' con un bikini rojo y shorts vaqueros abiertos, hoy lo hace con este look que esperemos que solo sea para la foto.

Rosalía (tra tra) ha lucido un bikini con top de escote ‘bandeau’ en tonos azul turquesa con estampado asimétrico en diferentes tonos de azul y naranja y una braguita de tiro bajo a juego.

Rosalía con bikini y botas. FOTO: @rosalia.vt

Pero eso no es lo impactante del look de Rosalía, si no, unas botas de tacón fino alto en color rosa chicle con hebillas que rodean tanto el su empeine como el talón y un acabado de punta. ¿Estamos preparadas para ir a la playa o a la piscina con botas de tacón fino? Yo solo espero que de verdad este look no sea tan pegadizo como ‘Despechá'.