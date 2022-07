Rosalía apuesta por un look de lo más sexy con bikini rojo y short para grabar su nuevo videoclip en las playas de Mallorca

Si el otro día era Victoria Federica quien se dejaba ver con un bikini rojo en las playas de Marbella, hoy le ha tocado a otra de nuestros ídolos, Rosalía, quien no para de cosechar éxitos a la par que titulares. Tras pasar por Madrid (donde pudimos ver a caras tan conocidas como Ayuso o Georgina Rodríguez), Sevilla o Barcelona para reencontrarse con sus fans en sus esperados conciertos, la cantante se encuentra ahora en la idílica isla de Mallorca, donde hemos podido apreciar una de sus elecciones de vestuario más veraniegas.

La catalana ha pisado las aguas del Mediterráneo con un look de lo más juvenil y playero, formado por un top de bikini triangular en color rojo intenso, que ha acompañado con una de las prendas más dosmileras que hemos visto este verano, los shorts vaqueros, pero en versión micro. Tal es su escasa cantidad de tela que parece que Rosalía los luce más bien como parte de abajo del bikini que como pantalón propiamente. Un estilismo que deja a la luz el cuerpo definido, abdominales incluidos, que tiene la cantante.

Pero lo cierto es que no se trataba de un look casual, si no que la razón por la que Rosalía se encontraba en la playa era la grabación d aun nuevo videoclip, como demuestran las cámaras que la acompañan. Aunque no sabemos a qué canción corresponde, todas las apuestas indican que podría ser el video de “Despechá”, el siglo que consiguió hacerse viral en TikTok antes de lanzarse.

Rosalia en Mallorca FOTO: GJL GTRES

Top de bikini Olive, de Pepe Jeans (15 euros)

Top de bikini Olive, de Pepe Jeans FOTO: Pepe Jeans

Braguita de bikini Olive, de Pepe Jeans (12,50 euros)

Braguita de bikini Olive, de Pepe Jeans FOTO: Pepe Jeans

Sujetador de bikini triangular, de Lefties (5,99 euros)

Sujetador de bikini triangular, de Lefties FOTO: Lefties

Braguita de bikini brasileña, de Lefties (5,99 euros)

Braguita de bikini brasileña, de Lefties FOTO: Lefties

Top de bikini Isa, de Etam (23,90 euros)

Top de bikini Isa, de Etam FOTO: Etam

Braga de bikini Isa, de Etam (13,90 euros)

Braga de bikini Isa, de Etam FOTO: Etam

Como único complemento, la cantante ha lucido unas gafas de montura de plástico, otro de los accesorios que parece que la moda se empeña en recuperar de la década de los 2000.