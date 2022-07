De Ayuso a Georgina Rodríguez o Vicky Martín Berrocal, estos son los looks más Motomami de las famosas en los conciertos de Rosalía en Madrid

Todas llevamos una Motomami dentro, aunque sea escondida y no sepamos que la llevamos. Pero no solo eso, todas alguna vez hemos estado ‘despechás’ y hemos querido salir con nuestras amigas para olvidar. Pero mientras se publica de manera oficial el nuevo temazo de Rosalía que ya apunta a ser la canción del verano, los fans de la catalana se han dado lugar en los dos conciertos que ha celebrado esta semana en Madrid. Y todo eso es Rosalía, un público de lo mas diferente y variopinto que si no fuera por ir a su concierto, seguramente no los veríamos juntos en ningún evento en la capital. Pero estos días hemos podido ver de Belén Esteban a Pedro Almodovar y su ya famoso “Rosalía que soy Pedro”, a Georgina Rodríguez, Isabel Díaz Ayuso o Vicky Martín Berrocal. Cada uno de su padre y de su madre, con sus distintas ideologías y sus diferentes manera de vestir.

Y por eso nosotras hemos querido analizar los looks que hemos visto de los famosos en los dos conciertos de Rosalía en Madrid, porque a veces ser una Motomami no es solo una forma de vestir, si no de sentirse. Por eso, estos días hemos visto estilismos de lo más Motomami como los de Georgina o Susana Molina, a looks mas cayetanas como los de Ayuso o Anne Igartiburu. Pero sin duda, el título a la madre y la hija más Motomami se lo han llevado Vicky Martín Berrocal y Alba Díaz que son el ejemplo claro de un buen look para ir a un concierto de Rosalía Y el de la pareja más Motomami para nuestros queridos Mario Vaquerizo y Alaska. ¿Preparada para ver los looks de los famosos en los conciertos de Rosalía? Aquí tienes nuestra selección.

Georgina Rodríguez

Georgina Rodríguez llega al WiZink Center. FOTO: José Ramón Hernando Europa Press

Vicky Martín Berrocal y Alba Díaz

Vicky Martin Berrocal y Alba Díaz en el concierto de Rosalía. FOTO: Lalo Alvarez GTRES

Anne Igartiburu

Anne Igartiburu en el concierto de Rosalía. FOTO: Fernando GTRES

Alaska y Mario Vaquerizo

Mario y Alaska en el concierto de Rosalía. FOTO: Sergio R Moreno GTRES

Susana Molina, José Obando y Joaquín Saldaña

José Obando, Susana Molina y Joaquín Saldaña en el concierto de Rosalía. FOTO: Lalo Alvarez GTRES

Isabel Díaz Ayuso