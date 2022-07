“Despechá”, la canción con la que Rosalía da voz a muchas mujeres

No, no voy a salir contigo, ni para buscarle a él, ni para seducir ni ser seducida. Hoy voy a salir con “todas mis motomamis”, a bailar, a disfrutar, a reír, a divertirme de la forma más independiente y libre que se conoce. Pues qué mejor ambiente de calma, soltura y autonomía que el que se palpa en una reunión de amigos o amigas. Esa es la idea inicial de “Despechá”, la canción de Rosalía que está por todas partes. Un tema que aún no ha salido íntegro en las plataformas, pero cuyo adelanto, que la artista difundió en sus redes sociales, se hizo viral y ya está ambientando numerosos vídeos de sus seguidores.

El pasado martes, durante el primer concierto que la artista catalana ofreció en el Wizink Center de Madrid, puso nombre definitivo a una de las canciones más esperadas por los espectadores. Entre “Despechá” y “De lao a lao”, Rosalía preguntó qué título prefería su público, pues el que se eligiera sería el definitivo. Y de forma unánime se decidió que fuera “Despechá” el nombre por el que se conocerá la canción que algunos ya señalan como la principal de este verano.

FOTO: Gonzalo Pérez Mata La Razón

“Baby, no me llames que yo estoy ocupá olvidando tus males. Ya decidí que esta noche se sale, con todas mis motomamis, con todas mis yales”. Así comienza lo que hasta ahora se conoce de la canción, para después dejar claro que prefiere “que Dios me libre de volver a tu lao”. Una letra por la que se han sentido identificados bastantes de sus seguidores, pues hace alusión a la libertad sentimental, a estar bastante lejos de necesitar a una persona más allá de las amistades que se necesitan cerca. Eso sí, todo en base a un despecho, a un resentimiento hacia una persona que se desprende por un desengaño, y que impulsa a actuar sin matices. Es decir, a dejar claro que la vida sigue, que no importan las consecuencias, sino tan solo seguir las arbitrarias riendas de la impulsividad.

Esta canción la dio a conocer, antes que en redes sociales, en los conciertos que hasta ahora ha ofrecido en el marco de “Motomami World Tour”. Comenzó en Almería el 6 de julio, y de escenario en escenario Rosalía ha ofrecido un gran espectáculo, junto a un cuerpo de baile, en el que ha interpretado las canciones de su último álbum, “Motomami”, así como las más reconocidas de “El mal querer”. Ahora, el próximo destino será Barcelona, donde, como en la capital, también hará doblete: actuará en el Palau Sant Jordi el 23 y 24 de julio, para después viajar a Bilbao, el 27, a La Coruña, el 29, y a Palma, el 1 de agosto. Una vez termine su recorrido por España, será el turno de Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá y otros países de Europa. Un tour bastante exigente, al igual que la propia producción del directo, y con el que Rosalía buscaría consagrarse, una vez más, como una artista única a nivel internacional, a través de un proyecto que, desde que lo lanzara, ha considerado como el más importante de su carrera hasta ahora.