La firma española de zapatillas Yuccs acaba de abrir su primera tienda física en el corazón de Barcelona

Aunque no lo sepas ya has visto estas zapatillas y has escuchado hablar de ellas. Son el objeto de deseo de muchos españoles y se han colado en el zapatero del Rey Felipe. Y después de abrir tienda en Madrid, ahora acaba de inaugurar también su primera tienda en Barcelona. Yuccs, la marca pionera de zapatillas sostenibles de lana merina en nuestro país, avanza en su expansión retail con la apertura de su primera tienda física en Barcelona. El nuevo espacio de la Ciudad Condal se convierte en la tercera flagship de la compañía que ya está presente en Palma (noviembre de 2021) y Madrid (septiembre de 2022). La nueva tienda insignia de la marca está ubicada en la concurrida y popular zona de la Rambla, concretamente en Rambla Catalunya 77, una de las principales arterias comerciales de la ciudad. El nuevo establecimiento cuenta con 130 metros cuadrados, en los que la compañía venderá sus colecciones de zapatillas de hombre y mujer, incluyendo las nuevas categorías homewear y accesorios. Este espacio, al igual que el resto de sus flagship, cuenta con una identidad y concepto propio, donde los materiales naturales, la sostenibilidad y la comodidad juegan un papel clave.

Para Pablo Mas, CEO y fundador de Yuccs, “la apertura en Barcelona supone un nuevo hito para la marca, ya que nos encontramos en uno de nuestros mejores momentos, con planes de nuevas inauguraciones para 2023 en ciudades estratégicas como Valencia, Bilbao, Oviedo y Sevilla y un fuerte plan de internacionalización”. Además, esta apertura se une al lanzamiento de la nueva colección de Homewear Merino Slipper, las primeras zapatillas de estar por casa de la marca, tanto para hombre como para mujer, fabricadas con lana merina. Este elegante modelo supone una nueva categoría no explorada hasta ahora por la marca, la cual va innovando con paso firme y sorprendiendo a sus clientes en cada producto que presenta. lanzamiento.

Materiales premium inspirados en la naturaleza para ofrecer una experiencia de confort inigualable y talento para la innovación: esta parece la no tan sencilla receta de la firma mallorquina Yuccs.