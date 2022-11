Teresa Riott: “Cada vez intento tener más claro quién soy y lo que quiero decir”

Sexo, drogas y algo de corrupción. No en Miami, sino en España, aunque los protagonistas de la historia sean, precisamente, los integrantes de la banda que tomó por nombre el de esta ciudad estadounidense y que tanto dio que hablar hace unos años. Ese es el hilo argumental que vertebra ‘El Inmortal’, la serie que Movistar + estrenó el pasado 27 de octubre y que incluye a unos cuantos actores de renombre, con Álex García como cabecilla de la banda. Y entre todos los hombres se alza ella, la Rubia, un personaje tan poderoso como peligroso al que da vida Teresa Riott. “Es una mujer fuerte, inteligente, calculadora y con mucha fuerza, que sabe lo que quiere y que entra en la banda por casualidad”, nos cuenta la propia Teresa sobre este papel. Dice que la Rubia está inspirado en una persona real, pero que ella ha tenido libertad para crear ese personaje que llega estos días a la pantalla y que, cuando menos, llamará la atención. De ella, Riott destaca su capacidad para hacerse un hueco en un mundo de hombres, algo nada fácil en los 90, y habla con orgullo de cómo han logrado darle una personalidad marcada y que nada tiene que ver con los anteriores papeles. “Con la ayuda de maquillaje, peluquería y vestuario, hemos creado una mujer muy extravagante, con una visión propia de la moda de la época”. El resultado de su trabajo dice, es una chica que “utiliza su inteligencia, pero también tiene que recurrir a su sexualidad para conseguir lo que quiere. Es una mujer muy empoderada”.

Teresa Riott FOTO: Edu González

De Los Miami, castings y pandemia

Seguramente haya a quien el nombre de la banda, Los Miami, le retrotraerá a una información que circuló hace ya más de una década en la que se hacía referencia a una conversación telefónica privada de una conocida actriz y presentadora, que se había filtrado, y en la que supuestamente ella nombraba a la banda. Dice Teresa Riott que “esa anécdota está contada en la serie”, así que habrá que ver cómo reflejan un asunto que dio bastante que hablar. El proyecto, desde luego, tiene todo para funcionar. Y Teresa llegó a él tras un proceso de casting que fue duro y en el que ella puso toda la carne en el asador. “Me lo curre muchísimo a nivel físico. Creé otra corporalidad, otra manera de hablar para ella. Y me puse todas las joyas de oro que tenía en mi casa. Apretada, con leopardo, bien de maquillaje... Me arriesgué mucho, pero fui con mi propuesta a tope y me la compraron”. Y eso que, el momento no puede ser más complicado, porque el casting “fue el día antes de la pandemia”, así que la incertidumbre de aquellos días también se cernió sobre un proyecto que finalmente ha acabado viendo la luz ahora.

Pero además de esos cambios en la forma de hablar y de moverse, Teresa también se esforzó por tener fuerza física. “Había algo de mí que necesitaba sentir fuerza y potencia frente a tanto hombre. Porque forma parte de una banda de hombres que están todo el día en el gimnasio, que son grandes, que tienen mucha violencia. Y yo necesitaba sentir que, si esa violencia llegaba a mí, podía con ella y podía defenderme. Entonces hice un programa de alimentación y deporte”. Así ha construido una mujer que es muy diferente a ella en muchos aspectos, pero con la que tiene en común que “es muy observadora”. También tiene otras características que pueden resultar envidiables si se enfoca desde la parte intimista. “La Rubia tiene algo que siempre he soñado. Yo soy de un barrio de clase obrera y he visto varias ‘rubias’ en mi adolescencia y pensaba: “Ojalá pudiera obtener esa fuerza, esa potencia”.

Teresa Riott FOTO: Edu González

De Valeria a Lady Di

El personaje de la Rubia no solo contrasta con ella, también con su anterior personaje, Nerea, una de las protagonistas de la serie ‘Valeria’, de Netflix. Un personaje que lleva encarnando tres temporadas y del que dice que ha aprendido muchísimo. “Va a ser muy triste si me tengo que despedir de ella. Han sido tres años de rodar diariamente muchas horas, aprender mucho sobre cosas”. También aprendió, aunque el personaje fuera capitular, del papel quizá más sorprendente de su biografía: Lady Di. “Fue una responsabilidad porque la ha hecho mucha gente” dice Riott. Interpretó a la princesa de Gales en un capítulo de ‘Cuéntame’ y la experiencia no pudo ser mejor. “Es un personaje con el que dices: ‘Voy a hacer lo que pueda’, porque al final era una ensoñación de Antonio Alcántara y me dejaron que fuera un poco libre. Aún así, es un ‘frame’ de una entrevista que sí concedió y yo me miré los documentales que había. Fue muy cortito pero muy ilusionante”.

Teresa Riott FOTO: Edu González

Actriz en modo no tan desastre

De Teresa Riott, además de haber hecho de Lady Di, sorprende también su ironía y su comicidad, especialmente a la hora de definirse. Dice de sí misma en Twitter que es una actriz en modo desastre. “Soy una persona bastante torpe. Soy la típica que estoy rodando y si no me caigo dos veces a la semana al suelo, no me caigo ninguna. Tengo una torpeza innata que es muy graciosa y muy divertida, pero que me ha causado algunos moratones”, cuenta entre risas. Desprende una franqueza absoluta cuando lo cuenta, tanto como cuando afirma: “Cada vez intento tener más claro quién soy y lo que quiero decir para poder transmitir eso en las entrevistas”. ¿Y qué le gustaría contar?, le preguntamos. “Que llevo muchos años trabajando e intentando que un sueño se cumpla y que ha sido duro. He tenido un golpe de suerte, pero estaba en el punto en el que podía aprovechar ese momento”, explica. Quiere llegar lejos, todo lo lejos que pueda, pero no a cualquier precio. “Quiero llegar hasta el infinito y más allá, pero que mi sueño real es poder tener una estabilidad mental, tener salud y poder compaginar eso con el trabajo, que a veces no es fácil. Quiero decir, que me gustaría llegar lejos, pero si se va a llevar mi salud por delante, no”. Por eso, en lo laboral, “mi mayor sueño es contar historias y que a alguien le pase algo con mi trabajo”. ¿Y qué le gustaría hacer ahora? “Me apetece algo musical, más divertido”. Porque tiene potencial y formación para ello. “He hecho teatro desde pequeña y a los 16 años entré a una escuela de teatro musical. O sea, que yo quería hacer esto, pero vengo con todo. No te digo que sea María Callas, pero sí me gustaría poder usar la voz, el cuerpo y la interpretación”. Pues esperamos que pueda dar el do de pecho.