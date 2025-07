Vicky Martín Berrocal presume de tipazo en Punta Umbría con el bikini blanco de Calzedonia más elegante del verano

Vicky Martín Berrocal ha vuelto a demostrar que el estilo no entiende de estaciones ni coordenadas. La diseñadora ha compartido una imagen en sus redes sociales desde Punta Umbría en la que posa tomando el sol con un bikini blanco que no ha tardado en captar todas las miradas. Un look de playa sofisticado y atemporal que confirma por qué sigue siendo una de las mujeres más estilosas del panorama nacional.

El estilo de Vicky Martín Berrocal es sinónimo de poderío andaluz con un toque cosmopolita. Femenina, segura y siempre fiel a su esencia, apuesta por prendas que realzan la figura y transmiten carácter sin renunciar a la elegancia. Le gusta el blanco impoluto, los escotes favorecedores y los cortes que abrazan el cuerpo con sutileza, demostrando que la sensualidad también puede ser sofisticada. Cada look suyo es una declaración de fuerza, estilo y autenticidad

El bikini de Calzedonia más elegante del verano

El conjunto pertenece a la firma Calzedonia, y está compuesto por un top bandeau con copas de relleno ligero, tejido brillante y un elegante accesorio dorado en el centro del pecho. Un diseño sin tirantes que realza el escote con sutileza y que se ata a la espalda con un lazo, aportando ese toque sensual y favorecedor que tanto gusta en verano. Además, incluye tirantes extraíbles para mayor versatilidad. Su precio es de 40 euros y está disponible en varios colores, aunque Vicky apuesta por el clásico blanco, ideal para resaltar el bronceado.

El look de Vicky Martín Berrocal. @vickymartinberrocal

La parte inferior a juego, también de Calzedonia, es una braguita de tiro alto, con fruncidos en la cintura y un accesorio dorado que coordina con el top. Su diseño estiliza la silueta y recuerda al glamour de los años 50, pero actualizado con un tejido brillante y moderno. Tiene un precio de 25 euros y está disponible en la tienda online de la marca.

Bikini. Calzedonia

Para completar su look bajo el sol, la empresaria andaluza añadió un sombrero tipo bucket con estampado animal print y gafas de sol XL, un combo perfecto para protegerse del sol sin renunciar al estilo. Vicky Martín Berrocal demuestra así que el verano también es territorio de las divas del estilo relajado pero sofisticado. Y su posado en la tumbona se convierte, sin duda, en uno de los más inspiradores de la temporada.