10 vestidos que Miércoles Addams llevaría para todas las cenas de Navidad con la familia

Jenna Ortega se ha convertido en a nueva actriz revelación, y ya son muchos los expertos que apuntan y la señalan como la nueva estrella no solo del mundo de la moda, si no también del cine. Y es que su interpretación de Miércoles Addams ha causado que la serie de Tim Burton se haya convertido en apenas unos pocos días en una de las más vistas de Netflix. Aunque éramos muchas las nostálgicas a las que nos costaba ver en este emblemático papel a otra actriz que no fuese nuestra querida Christina Ricci, quien emuló a Miércoles a principios de 1990, debemos reconocer que hemos caído totalmente rendidas ante esta nueva estrella.

Pero no solo por la interpretación de de Ortega, o incluso la de Catherine Zeta-Jones, que toma el relevo de Anjelica Huston y se convierte en Morticia Addams. Si no que una de las cosas que más nos han gustado de la serie han sido los looks de su protagonista. Un armario muy marcado a base de vestidos negros que juegan con el punk y el gótico, a la vez que se mezclan con diseños babydoll y su famoso cuello blanco.

Todos ellos nos han parecido la inspiración perfecta que puedes necesitar esta Navidad de cara a todos tus eventos. ¿Qué tienes una comida de empresa? Un vestido corto, suelto y con cierto toque de chifón o gasa para darle un toque más elegante. Si tienes una fiesta, los diseños con transparencias o detalles metalizados son la estrella. Incluso hay diseños más atrevidos con detalles de encaje o aberturas solo aptas para atrevidas.

Pero también hay diseños perfectos para una cena de Nochebuena en familia, que además podrás seguir usando para ir al trabajo combinados con mocasines o botas planas.

Vestido cuello guipour, de Sfera (39,99 euros)

Vestido cuello guipour, de Sfera FOTO: Sfera

Vestido corto lunares, de Zara (29,95 euros)

Vestido corto lunares, de Zara FOTO: Zara

Vestido textura brillante, de Mango (59,99 euros)

Vestido textura brillante, de Mango FOTO: Mango

Vestido manga volantes, de Mango (49,99 euros)

Vestido manga volantes, de Mango FOTO: Mango

Vestido midi con lazo en la espalda, de COS (99 euros)

Vestido midi con lazo en la espalda, de COS FOTO: COS

Vestido con mangas globo, de H&M (39,99 euros)

Vestido con mangas globo, de H&M FOTO: H&M

Vestido corto bordado de manga corta, de Sézane (140 euros)

Vestido corto bordado de manga corta, de Sézane FOTO: Sézane

Vestido de manga abullonada, de ba&sh (265 euros)

Vestido de manga abullonada, de ba&sh FOTO: ba&sh

Vestido mini ajustado detalle lazos, de Bershka (35,99 euros)

Vestido mini ajustado detalle lazos, de Bershka FOTO: Bershka

Vestido corto estampado con detalle de cuello, de Sister Jane (98,99 euros)

Vestido corto estampado con detalle de cuello, de Sister Jane FOTO: Sister Jane

Por eso hemos seleccionado 10 vestidos que podríamos imaginar llevando a Miércoles para que sean tu perfecto “Little Black Dress” estas navidades.