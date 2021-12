Las chicas que aún no saben que ponerse esta NOCHEBUENA se van a ir corriendo a LEFTIES a por la blazer de lentejuelas de Mery Turiel

¡La emoción nos embarga, amigas! Ya no contamos los días, si no las horas para que sea Navidad y es que mañana ya es Nochebuena y nosotras no podemos estar más contentas. ¡Qué rápido pasa el tiempo! ¿Aún no sabes que look elegir para esta Nochebuena 2021? Aunque se está poniendo la cosa complicada y tiene pinta que va a ser una Navidad en casa, con tu núcleo más cercano o mucha gente sola confinada, no hay nada como brillar aunque sea para ti mismo. Y nosotras nos acabamos de enamorar de esta blazer cropped de Lefties de lentejuelas que nos ha descubierto Mery Turiel.

Porque no hay nada más en tendencia en Navidad que una buena lentejuela. Y esta blazer cropped, negra y de lentejuelas se va a convertir en un fondo de armario para tus eventos más especiales durante todo el año y por menos de 30 euros. ¡Chollazo!

Blazer cropped de lentejuelas (29,99 €)

Blazer lentejuelas. FOTO: Lefties

Mery Turiel la ha combinado con unos pantalones de ‘efecto piel’ tan en tendencia, pero a nosotras nos fascina también para lucirla durante todo el año con unos vaqueros y una camiseta blanca.