Copia todos los looks de las series de Netflix, Movistar o HBO que están arrasando esta temporada

Desde hace un par de décadas, la moda, el cine y las series se han unido y están creando estilismos, que posteriormente las firmas copian. ¿Quién no recuerda el clásico vestido negro de Givenchy que llevó Audrey Hepburn en Desayuno con diamantes?, o ¿La falda de tul rosa icónica de Sarah Jessica Parker en Sexo en Nueva York? Todas estas prendas se quedaron en la memoria de los expertos de moda. Con el paso del tiempo, las series han ido cambiando y aunque el argumento puede ser parecido, el vestuario no. Valeria, Élite, Paraíso, Pose o Euphoria son algunas de las series que han causado un impacto tanto por sus historias, como por la forma de vestir de sus protagonistas. En muchas ocasiones hemos podido ver tendencias de ese mismo momento, pero en otras había looks de tendencias de nuevas temporadas. Si has visto ya todas las series de moda, ahora te toca volver a rebobinar y analizar los estilismos.

Dentro de muy poco llegará las nuevas versiones de Sexo en Nueva York y Gossip Girl, y se estrenarán las nuevas temporadas de Emily in París o The Bold Type. Cuatro grandes series que tienen siempre increíbles conjuntos. Estamos seguras de que veremos botas altas, el color verde o violeta, maxi vestidos, faldas pareo o mocasines. Los estilistas de las series son los primeros que conocen las tendencias, ya que observan mucho el street style. Coge papel y boli, así no perderás detalle ni del maquillaje o del tipo de cabello de las protagonistas, puede que te den nuevas ideas para un cambio de look.

¿Quieres copiar los mejores looks de las series que están en tendencia? No te preocupes, no vuelvas a ver estas series porque nosotras hemos realizado una gran labor de investigación. Tenemos los mejores looks de algunas de tus series favoritas, y dónde puedes copiar estas prendas de forma low-cost.

Sexo en Nueva York

Las nuevas historias de las chicas de la Gran Manzana vuelven y por supuesto nuevos looks. Carrie, Charlotte y Miranda (falta Samantha) vuelven a recorrer las calles de Nueva York y mediante sus estilismos, conoceremos cómo han evolucionado sus vidas unos años después. Gracias a Instagram, estamos viendo los alucinantes outfits que están llevando las actrices. Nos quedamos con el traje chaqueta pantalón en tono uva de Sarah Jessica Parker.

TRAJE ENTALLADO (88,00€)

Traje con blazer entallada y pantalón ancho. FOTO: Zara

Emily in París

Una serie que une moda y la ciudad de París es un éxito consolidado. Dentro de muy poco veremos qué pasará con esa historia de amor de Emily y cómo irá evolucionando su personaje en la agencia de marketing. Esta serie tiene miles de fans porque los looks de su protagonista dejan sin palabras. ¡Queremos todos! Nos quedamos con la blazer de hombreras en cuadro vichy.

ABRIGO A CUADROS VICHY (55,99 €)

Abrigo con cuadros vichy en color rojo. FOTO: ASOS

ÉLITE

Después del impacto del final de la serie de Élite, no pierdas tiempo y coge todos los estilismos de sus protagonistas. Si tenemos que quedarnos con una prenda, es sin ninguna duda el vestido de tul rosa fucsia y corto con muchas plumas de Carla Díaz. No te preocupes, porque este invierno se llevará y hay muchas tiendas que ya tienen algún vestido de este mismo estilo. Serás una invitada perfecta de boda.

VESTIDO CON CORSÉ (32,99€)

Vestido de hombros caídos. FOTO: Shein

Valeria

Después de ver el final de la segunda temporada de Valeria solamente nos preguntamos qué pasará. Mientras esperamos a que llegué la tercera, podemos ir mirando los conjuntos que llevaron las protagonistas. Al igual que en otras series tenemos un personaje favorito, en Valeria nos quedamos con Silma López. Lola (el personaje de Silma López) tiene los mejores conjuntos.

VESTIDO BLAZER (55.95€)