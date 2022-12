Estos son los 15 juguetes más vendidos de todos los tiempos en Navidad

Por mucho que nos llenemos de buenas intenciones y deseos, lo cierto es que no es Navidad si no hay un juguete debajo del árbol. No obstante, hay juguetes que pueden convertirse en la pesadilla de todo progenitor. Cada cierto tiempo surge un juguete que se convierte en el más buscado del año y que vuelve locos a los consumidores. Pero, ¿cuáles son los juguetes más vendidos?

Para realizar esta lista hemos elegido los juguetes más populares desde la década de 1950 hasta los 2000, con la intención de hacer que todos sintamos la nostalgia de las Navidades pasadas cuando desenvolvíamos los juguetes llenos de alegría e ilusión. Por tanto, estos fueron los juguetes más populares y, a menudo, más escasos de la temporada navideña.

Mister Potato

Mister Potato en los parque de Walt Disney World FOTO: La Razón (Custom Credit)

Aunque ahora pueda sonarnos extraño, cuando salió en 1952 eran los propios clientes quienes suministraban sus propias patatas cuando el clásico “Mr. Potato” llegó a las tiendas de todo el mundo. Lo cierto es que el conocido originalmente como “Mr. Potato Head” animó a los niños a jugar con su comida. La marca de juguetes “Hasbro” proporcionaba las bocas, los pies, los ojos saltones, el bigote y una variedad de accesorios que los niños podían poner en sus patatas. No fue hasta la siguiente década cuando “Hasbro” sustituyó dicho alimento por una cabeza de plástico. Por último, tras varias apariciones en “Toy Story” y 70 años después, se han vendido más de 100 millones de “patatas” en todo el mundo.

Cubo de Rubik

Google desvela la solución universal al cubo de Rubik: 20 movimientos

Uno de los juguetes más vendidos de todos los tiempos, el Cubo de Rubik ocupó el primer lugar en 1981. Fue inventado en 1974 por el profesor Ernő Rubik y le tomó un mes entero resolver su rompecabezas. Entre 1980 y 1983 se vendieron más de 100 millones de cubos de Rubik y se cree que uno de cada siete humanos ha intentado resolverlo.

Hula Hoops

Aunque ya existían varios siglos atrás, fueron los especialistas en marketing de “Wham-O” los que resucitaron el concepto, convirtiéndolo en una moda de los años 50. Dicho objeto combinaba el baile y el ejercicio con una competencia sana y divertida. ¿Quién mantendría su aro girando por más tiempo? Aunque gozaron de gran popularidad en los 50, a finales de la década los hula hoops volvieron a pasar de moda. No obstante, volvieron a revivir décadas más tarde, cuando los gurús del fitness centraron sus clases en torno a los nuevos y mejorados aros.

Pizarra mágica

La comúnmente conocida como “pizarra mágica” de la marca “Etch-a-Sketch” fue una proeza de la ciencia hecha de aluminio y cargas estáticas que mantuvo a los niños ocupados durante horas, siempre y cuando no agitaran demasiado su “obra maestra” y la borraran. Al girar las ruedecillas, los usuarios creaban dibujos e imágenes temporales que podían ser tan simples o detalladas como quisiéramos. Por su contribución a la industria del juguete, esta pizarra estuvo dentro del primer lote de juguetes en ser incluido en el Salón Nacional de la Fama del Juguete, junto con las muñecas Barbie y el juego de construcción “Erector”, que posteriormente se conocería como “Meccano”.

Simón

En 1967, Ralph Baer y sus colegas de la compañía “Sanders Associates Inc.” desarrollaron el primer prototipo de un sistema de videojuegos multijugador y multiprograma. Once años más tarde, ese mismo inventor crearía uno de los juegos infantiles más populares de la época, “Simón” fue el resultado.

Muñecos de Star Wars

Muñecos de Star Wars de los años 70 FOTO: La Razón (Custom Credit)

Cuando la primera película de “La Guerra de las Galaxias” se estrenó en 1977, el fabricante de juguetes “Kenner” no podía haber predicho su enorme popularidad en la década de los 70/80. Tanto es así que, en lugar de vender figuras de acción de los nuevos héroes de los niños, la marca les enviaba certificados que podían canjear a posteriori porque aún no habían creado suficientes figuras. No fue hasta un año después del estreno de “Una nueva esperanza”, cuando los niños pudieron jugar finalmente con Luke, Leia, R2-D2 y demás personajes de la franquicia, que se vendieron por millones hasta 1985.

Risk

Lanzado por primera vez en 1957, Risk fue el juguete favorito del Reino Unido en 1974. Este juego de estrategia podía ser jugado por hasta seis personas y, a menudo, tardaba horas, incluso días, en completarse. Se juega en un tablero que representa un mapa político de la tierra, dividido en cuarenta y dos territorios que se agrupan en seis continentes. El objetivo del juego es ocupar todos los territorios del tablero y, al hacerlo, eliminar a los demás jugadores.

Atari

Consola Atari 2600 hecha con Lego FOTO: La Razón (Custom Credit)

Aunque su lanzamiento fue en 1977, no fue hasta dos años después cuando comenzó a ser popular. En las navidades de 1979 esta consola se vendió “como churros” gracias a su contenido exclusivo, logrando llegar al millón de unidades. Asimismo, su gran popularidad siguió creciendo en los años venideros, hasta llegar a las 10 millones de videoconsolas en 1982.

Muñecas repollo

Estas muñecas fueron claramente los juguetes de moda más populares de la década de 1980. Tanto es así que en 1984, estas “muñecas repollo” ocuparon el primer lugar en la lista de regalos de millones de niños en todo el mundo. Vendieron casi tres millones de muñecas y se convirtieron oficialmente en las muñecas más exitosa en la historia de la industria del juguete.

Consola NES

Nintendo Entertainment System, más conocida como NES

Casi una década después de que Atari llegara a los hogares, Nintendo lanzó al mercado mundial la primera de sus exitosas consolas. Con videojuegos tan míticos hoy en día como “Duck Hunt” o “Super Mario Bros.”, que fueron lanzados por primera vez en este nuevo sistema, NES llevó a Nintendo a la vanguardia de la industria de los videojuegos y los convirtió en la empresa que conocemos en la actualidad.

Elmo Cosquillas

Este muñeco tan conocido hoy en día era casi imposible encontrarlo en la Navidad de 1996. Tal fue la locura de este personaje de “Barrio Sésamo”, que un empleado canadiense de la cadena de supermercados “Walmart” fue hospitalizado después de que una manada de padres lo pisoteara para conseguir uno de los 48 Elmos que tenía la tienda.

Game Boy

Game Boy de 1989. FOTO: La Razón (Custom Credit)

En 1989, Nintendo lanzó al mercado su consolas portátil más famosa y aunque no fue la primera, su lanzamiento fue perfectamente sincronizado y los juegos que estaban disponibles en ese momento la convirtieron en una toda una sensación. En su primer lanzamiento en los Estados Unidos, Game Boy vendió 40.000 unidades el primer día y, junto con Game Boy Color, vendió más de 118 millones de unidades en todo el mundo durante su vida útil. Sin embargo, en la Navidad de 1989, Game Boy era el juguete más popular y un clásico de los juegos que vivirá en la nostalgia de los que tuvimos la oportunidad de disfrutarla para siempre.

Tamagotchi

El Tamagotchi tiene más de 15 años

El Tamagotchi es recordado con cariño como “la mascota de realidad virtual”. Este pequeño juguete tenía a los niños a cargo de una mascota digital a la que tenían que alimentar, lavar y, en general, cuidar. Ya que se corría el riesgo de que murieran y tuviéramos que comenzar otra vez. El juguete de bolsillo se vendió en 1997 y fue un éxito, tanto es así que, para 2010, se habían vendido más de 76 millones de Tamagotchi en todo el mundo.

Furby

Furby es el “amigo electrónico” lanzado en 1998 que podía hablar y parpadear. Furby fue tan popular que la demanda superó la oferta y el precio se disparó en el período previo a la Navidad. Más de dos años después del lanzamiento, Furby había vendido 40 millones de unidades en todo el mundo.

Cartas de Pokémon

La rara carta de Pokemon de 1999. FOTO: La Razón (Custom Credit)

En 1999, la exitosa serie animada de Pokémon se convirtió en un juego de cartas coleccionables que fue el juguete más vendido de ese año. Los juguetes y la mercancía de Pokémon han demostrado ser populares desde entonces. Tanto es así que la carta de Charizard primera edición se ha llegado a vender por más de 336.000 dólares en 2022.