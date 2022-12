Los leggings de red brillantes de Calzedonia son los más arriesgados pero Rocío Osorno sabe que te solucionan todos los looks de Navidad

Solo quedan 19 días para Navidad y si es por Rocío Osorno ya tenemos inspiración de looks para dos Navidades seguidas. Y la última necesidad de moda que nos ha creado, son estos leggings de red y brillos de Calzedonia. Si el otro día fueron los 10 vestidos de Zara que todas necesitamos para fiestas, hoy es la tendencia de los leggings de red que están triunfando tanto como los botines Cenicienta de Anabel Pantoja. Porque hay tendencias que vuelven, ya sabéis eso de que la moda es cíclica y que todo vuelve cada 20 años. Y esta vez ha sido el turno de las prendas de red, primero fueron los vestidos y los top, y ahora llegan los pantalones y los leggings para triunfar en todas las fiesta de Navidad. Un look de lo más arriesgado pero que no dejamos de ver entre las influencers y las celebrities. Vestir bien en todos los eventos de Navidad cansa. Creernos, un mes antes, que estamos en la obligación de hacerlo, mucho más. Pero los leggings de fiesta son la solución a todo y Rocío Osorno nos lo ha dejado claro.

Porque si los vestidos de lentejuelas vuelven cada Navidad para convertirse en nuestro uniforme de fiestas, estos leggings de Calzedonia serán el nuevo uniforme de fiesta. Eso sí, son de lo más arriesgados y no llevan forro debajo, o los llevas con un culotte debajo o con prendas oversize como ha hecho Rocío Osorno para la ropa interior.

A nosotras no nos puede gustar más como ha combinado estos leggings de red Rocío Osorno con una camisa oversize blanca de esas que le podemos robar a nuestro chico, padre o hermano y una blazer negra encima también unas tallas más para poder tapar un poco más las transparencias.

Legging de red brillante de strass, de Calzedonia (49,95 euros)

Leggings de red con brillo. FOTO: Calzedonia

Unos leggings de mujer de red adornados con una cascada de strass brillantes y cintura cómoda.