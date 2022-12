Los botines Cenicienta de Anabel Pantoja son todas las fiestas de Navidad con este vestido plateado

Anabel Pantoja lo ha vuelto a hacer. Ha vuelto a conseguir que nos enamoremos de sus botines, y esta vez no son rojos, si no los botines Cenicienta con todo el brillo posible. Porque las botas más chonis de brillos, ahora son elegantes y tendencia. Al igual que pasó con las botas blancas, las botas de brillos han subido al cielo de las tendencias este 2022 y en 2023 aún van a tener más protagonismo. Aunque de todos cuantos zapatos pasaron por la pista de baile de la discoteca neoyorquina Studio 54 fueron las pantuflas de Truman Capote los más famosos, pero sobre todo había brillo. Todo ese brillo que ha vuelto esta temporada. Han pasado tan solo 10 días desde la muerte de su padre y Anabel Pantoja ha regresado a un plató de televisión. El lugar elegido por la sevillana para su vuelta a la pequeña pantalla ha sido ‘El debate de las tentaciones’ y nosotras no podemos estar más felices de volverla a ver en pantalla y que nos inspire con sus looks.

Pero nosotras no solo nos hemos fijado en los botines de brillos plateados de Anabel Pantoja que son máxima tendencia esta temporada, si no en su vestido plateado. Porque amigas, solo quedan ya 19 días para Navidad y el look de Anabel Pantoja es toda la fiesta de Navidad que podemos desear y más en este puente de diciembre. Porque hoy es festivo, y aunque nosotras aquí estamos dando a la tecla para traeros todos los looks de las famosas, muchos estáis de fiesta hoy o de puente toda la semana, y es el mejor momento para pensar en los looks de Navidad.

Pues si le queréis copiar el look a Anabel Pantoja, nosotras sabemos de dónde es el vestido, y aunque de momento está agotado, desde la marca dicen que lo van a reponer muy pronto.

Vestido Yolanda fiesta, de Dadavi (20,99 euros)

Vestido Anabel Pantoja FOTO: Dadavi

Y aunque no sabemos de dónde son los botines de brillos plateados de Anabel Pantoja, en todas las tiendas low cost tenéis modelos muy parecido a la venta. Y estos botines de Shein son una opción muy parecida.

Botas clásicas con lentejuelas con cremallera trasera de punta con tacón grueso, de Shein (35 euros)

Botines plateados. FOTO: Shein

¿Te apunta a darlo todo al plateado esta Navidad como Anabel Pantoja?