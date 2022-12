Amelia Bono sabe que el vestido diciembre es este de tul de Zara y se lleva con botas muy altas

Amelia Bono lo tiene claro, al igual que Carmen Lomana y Paula Echevarría, las botas son el calzado estrella en diciembre. Da igual que sean botas muy altas como las de la actriz asturiana, o las UGG mini más en tendencia o Carmen Lomana dejando claro que este invierno las botas se llevan por encima de la rodilla a cualquier edad. Y está claro que si está semana te vas de viaje por el puente de diciembre, además de tener en cuenta si va a llover o nevar en tu destino, no pueden faltar unas buenas botas altas o UGG mini para ir calentita y en tendencia. Y si no que se lo digan a Amelia Bono que desde Toledo nos ha dejado claro que hay dos tendencias que no pueden faltar en tu armario este invierno, las botas altas en todos los colores y un vestido de tul de efecto tipazo. Lo tiene claro la hija de José Bono y Marta Ortega, que se ha empeñado que este mes de diciembre caigamos rendidas a los vestidos de tul con el estampado más arriesgado, porque no hay semana que haya un modelo nuevo en Zara. Y eso amigas, es culpa de Marta Ortega.

Si Victoria Federica se ha ido de puente a Nueva York (envidia máxima), Amelia Bono lo ha hecho mucho más cerca, a Toledo. Y desde ahí nos ha enseñado su look de sábado noche, después de enamorarnos con el estilismo que lució el viernes noche para una cena de amigas. Y lo mejor es que todo es de Zara y se lo podemos copiar. Primero nos enamoró con los leeggings de lentejuelas de Zara que las mujeres de 50 años llevan con zapatillas, y ahora con este vestido de tul que las mujeres de más de 50 años también llevan como falda.

Stories de Amelia Bono. FOTO: @ameliabono

Son varias las firmas que en sus colecciones de invierno han incluido varios vestidos confeccionados en tul, entre ellas Zara que los tiene de todos los cortes y estampados. Un tejido semitransparente que además aporta el toque sugerente al estilismo. Se llevan los diseños ajustados y con detalles que ayudan a estilizar las siluetas, como los frunces en la cintura. Y en la nueva colección de Zara los tenemos para todos los gustos y así lo ha combinado Amelia Bono con botas altas para su escapada a Toledo con la familia.

Vestido estampado tul, de Zara (35,95 euros)

Vestido estampado tul. FOTO: Zara

¿Vestidos de tul? Sí amigas, este tipo de tejido que tanto triunfó en los 2000 vuelve este otoño 2022 en diseños sugerentes y con estampados para todos los gustos.