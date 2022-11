Prometí que no volvería a comprarme un pantalón de pana hasta que he visto a Rocío Osorno con este rosa de Pull&Bear

Tu abuela se va a poner muy contenta. Y es que no hay tejido que nos recuerde más a nuestros abuelos, que la pana. Saint Laurent, Acne o Longchamp dicen sí a una tendencia que ya ha conquistado a María Pombo o Sara Carbonero y promete verse en todos los escaparates y en las tiendas esta temporada. Este invierno destaca el traje de pana, o los pantalones de pana, un material ideal para los meses de frío que nos vienen por delante. Cómodo, calentito y en tendencia. Y Rocío Osorno nos acaba de enamorar con este look que es todo lo que le pedimos al invierno 2023 con estos pantalones de pana rosas de Pull&Bear que además están rebajados por el Black Friday y con la tendencia del lazo en la melena que tanto nos gusta. ¿Nuestro look favorito de la semana? Ya os decimos que sí.

Que ya sabemos que nuestras abuelas siempre han sido muy fans del tejido de pana para ir calentitas todo el invierno. La pana a todo color tiene ya un sitio privilegiado en el armario de estilistas, influencers y prescriptoras de moda. La pana es un tejido que siempre vuelve a nuestros armarios en los meses más fríos y este año lo hace pisando fuerte. La pana regresa a los armarios conquistando, incluso, a todos los que se prometieron no lucir nada de este tejido alguna vez. Desde los clásicos pantalones marrones que parecen llevarlos de regreso a los años 70 y a esa estética college retro, hasta los gorros de estilo bucket hat. Y nosotras nos hemos enamorado de estos pantalones rosas de Pull&Bear de Rocío Osorno para todas las olas de frío que vengan.

Pantalón baggy pana, de Pull&Bear (20,99 euros)

Pantalón pana rosa. FOTO: Pull&Bear

Nuestra primera compra del Black Friday van a ser estos pantalones rosa de pana de Pull&Bear.