Begoña Gómez y su desafortunado 'look' para visitar a don Juan Carlos al hospital

Si estos días nos han sorprendido, para bien, los estilismos elegidos por la familia Real para acudir al hospital. Casuals , con zapatillas, unos looks muy apropiados para el lugar y la situación. Hoy en cambio, Begoña Gómez ha patinado al escoger un top lencero de raso blanco para acudir a visitar al don Juan Carlos al hospital . Y la verdad es que es una lástima, ya que si no fuera por el top, el resto del estilismo sería perfecto. Con unos jeans pitillo, una blazer XL de color verde caqui (tan en tendencia) y unas sandalias. Si en lugar del top lencero hubiera optado por una camiseta básica o una camisa, ¡sería perfecto! Tampoco hubiéramos optado por unas sandalias de tacón, y habríamos hecho como Letizia al acudir con zapatillas o unas sandalias planas . En este caso menos es más.

Continúan las visitas a Don Juan Carlos al hospital . Y esta mañana ha sido el turno del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez , que ha visitado al rey Juan Carlos junto a su mujer, seis días después de que intervinieran quirúrgicamente al ex jefe del Estado para ponerle tres bypass.

En cambio el look de Begoña Gómez nos lo pondríamos para ir de cena o a tomar unos vinos con los amigos después del trabajo, pero nunca para acudir a un hospital. A no ser que te pille con lo puesto, que no sería el caso. Una pena, ya que la mujer de Pedro Sánchez había mejorado mucho su estilo en sus última apariciones publicas.