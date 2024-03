5 cortes de pelo que las mujeres de 50 van a pedir en su peluquería en marzo

Llega la primavera y, con el cambio de temporada, son muchas las mujeres que aprovechan esta época para hacerse un cambio de look. Este puede venir desde hacer un cambio en tu rutina de maquillaje y optar por uno mucho más 'glow' a partir de productos como iluminadores, bases de maquillaje con efecto iluminador y sombras con shimmer hasta cambiar el labial burdeos por uno mucho más rosado o en tono nude, pues esto es algo que muchas amantes de la belleza y el maquillaje hacemos con la llegada de las altas temperaturas. Sin embargo, algo que no nos puede faltar al cambiar de estación si queremos hacer un cambio radical de look es, sin lugar a dudas, ir a la peluquería y cortarnos el pelo. Tanto como si te gusta arriesgar como si prefieres algo sutil con un pequeño flequillo, no te preocupes, esta época del año es perfecta para empezar la primavera renovada. Por ello, los expertos de Alfaparf Milano nos han comentado cuáles son los 5 cortes de pelo en tendencia que las mujeres de 50 años están pidiendo en las peluquerías y salones de belleza. Teniendo a grandes mujeres del panorama español como referencia, ya nos podemos hacer una idea de cuáles son los más pedidos, y es que recientemente hemos visto a Carmen Lomana ir a la peluquería y pedir el corte estilo mariposa, por ejemplo.

Ellos nos confiesan que, a lo largo de estas semanas de marzo, "las mujeres de 50 años buscarán un corte bob actualizado, creado a partir decapas suaves que aporten volumen y movimiento, ofreciendo un aspecto fresco y juvenil, como ya hemos podido ver en mujeres como la Reina Letizia," comentan. Se trata de un corte por debajo del hombro, sutil y muy versátil, ya que por su largura, podemos llevarlo tanto suelto como recogido. Otro de los cortes de pelo que están arrasando entre las mujeres de 50 años es el "corte pixie. Este seguirá siendo uno de los más populares entre las mujeres de 50 años los próximos meses. Se trata de un corte muy versátil, de bajo mantenimiento y pueden adaptarse a diferentes texturas de cabello: liso, ondulado o rizado, dando un toque moderno y elegante", terminan por añadir. La opción perfecta para mujeres maduras es "elcorte shaggy, un corte que se caracteriza por sus capas desordenadas y flequillo largo. Este estilo añade dimensión y dinamismo, realzando la belleza natural del cabello". Por ejemplo, "una de las mujeres que refleja esta belleza y naturalidad con este tipo de corte es Jane Fonda", terminan por añadir. Sin embargo, si prefieres un cambio mucho más sutil (pero impactante), nuestros expertos de Alfaparf Milano nos recomiendan "el corte lob para sanear el cabello antes de que llegue el verano.”. Por último y comentando el corte de pelo de Carmen Lomana, ellos nos comentan que "este es elcorte estilo mariposa, uno a capas es perfecto para aquellas mujeres que desean agregar volumen y movimiento a su melena, logrando un efecto rejuvenecedor y enmarcando el rostro.”

Los expertos de Alfaparf Milano nos han comentado cuáles son los 5 cortes de pelo más pedidos en sus salones de belleza este marzo: el corte lob, el estilo mariposa, el corte shaggy, el bob y, por último, el corte pixie. ¿Y tú, con cuál te quedas?