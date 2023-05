7 cortes de pelo que son máxima tendencia esta primavera y que vamos a pedir este mismo sábado en nuestra peluquería

Cada cierto tiempo nos ronda la cabeza hacernos un corte de pelo, y siempre sucede cuando cambia de estación. Es normal que, con la primavera y el verano, nuestro cabello tienda a estropearse y verse un poco más quebradizo, por lo que es esencial que cambiemos nuestra rutina de pelo añadiendo aquellos productos más nutritivos que aporten una hidratación extra, como pueden ser las mascarillas de cabello, aplicándolas siempre de medios a puntas, evitando así que nuestro cuero cabelludo se engrase si es que la aplicamos en la zona. Además, es importantísimo que nos hagamos con un buen sérum de pelo, el cual podamos usar tras la ducha para que le dé ese chute de vitalidad, luminosidad e hidratación. Sin embargo, quizá lo que más nos salvaría de tener que cortarnos el pelo sería evitar por completo el uso de planchas y secadores, pues son gadgets que tienen a resecar nuestro cabello y, a la larga, hace que, inevitablemente, tengamos que hacernos un cambio de look en nuestra peluquería de confianza, cortándonos el pelo. Pero estás de suerte, la melena corta está en tendencia y queda fenomenal en todo tipo de rostros, aportándonos frescura y luminosidad.

No es el fin del mundo, son muchas las influencers que se han lanzado a la piscina cortándose el cabello, como es el caso de Aitana, quien nos ha sorprendido esta semana en sus redes sociales con un nuevo corte de pelo, un corte bob liso y con flequillo que le sienta muy bien y que ha conquistado a muchas de sus fans, quienes seguramente ya hayan acudido a su peluquería para hacerse un cambio de look. No es de extrañar que la gran mayoría de influencers y celebrities hayan coincidido con el tipo de corte para su cabello, pues el corte bob, tanto largo como corto, se ha hecho un hueco entre las tendencias de cortes de pelo que más se llevará esta primavera y verano. Se trata de un corte que aporta mucho volumen y, por tanto, movimiento y luz al rostro, además que da la sensación de juventud. Sea como sea, llevar una rutina capilar con productos acordes a tu tipo de pelo -seco, graso, normal- es fundamental para que tu pelo crezca sano e hidratado. Por ello, te enseñamos 7 cortes de pelo que son tendencia y que te dejarán con las ganas de querer hacerte tú también un cambio de look y comenzar el verano con una melena radiante.

Aitana, corte bob liso y con flequillo

Hailey Bieber, corte bob corto (poco volumen y onda final)

Jenna Ortega, flequillo cortina

Chiara Ferragni, con pelo corto y volumen

Blanca Suárez, con flequillo mini

Anna Padilla, con media melena, mechas 'balayage' y flequillo cortina

Matilda Djerf, con un 'butterfly haircut'

Estos son 7 cortes de pelo de nuestras celebrities e influencers favoritas que han causado mucho revuelo y que aportan un toque de lo más juvenil y arriesgado para comenzar el verano.