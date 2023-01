9 cortes de pelo que serán tendencia este 2023 tengas 30 o 50 años

Al comenzar el año, se escucha mucho la frase ‘Año nuevo, vida nueva’. Sin embargo, nosotras solo pensamos en empezar el nuevo año pensando en un cambio de look a lo ‘Emily in Paris’ en su tercera temporada y elevar nuestro estilo a la máxima potencia y con la mejor de las inspiraciones. Aunque entre nuestros referentes al vestir están Paula Echevarría o Sara Carbonero, como favoritas, pero hay celebrities como Carmen Lomana, Rocío Osorno o Mariló Montero que ponen en común los estilos de mujeres de 30 o 50 años y llegan a compartir looks de lo más ideales.

Este año, nos hemos propuesto hacer pilates para conseguir un físico de lo más ideal, fichar las tendencias del año en las rebajas de Zara y conseguir triunfar con nuestro nuevo corte de pelo. Por ello, os hemos seleccionado 9 cortes de pelo que serán tendencia durante el 2023 y que no importará si tienes 30 o 50 años para lucirlo con estilo y buen gusto.

Wolf Cut

Se trata de una versión suave y glam del icónico mullet, un corte a capas y con desconexión entre la zona de medios y puntas. Un look que ha puesto de moda Camila Cabello.

Curly Bedhead

Los cortes radiales serán tendencia y las texturas onduladas nos ofrecen la base perfecta para lograr un estilo ‘como recién salido de la cama’, muy natural y favorecedor.

Pixie al estilo francés

Si eres de esas personas arriesgadas, este corte de pelo es el que más favorece. Es radical pero es perfecto para sanear la melena y comenzar desde cero con un gran look.

Mixie

Este corte es una mezcla entre el mullet y el pixie, sería algo parecido a lo que llevó Úrsula Corberó durante el rodaje de ‘La Casa de Papel’ y continuamos viéndolo en 2023.

Microbob

Entre las tendencias capilares, siempre está el bob. Pero, en 2023 estará presente en su versión más corta y además, es perfecto para rostros ovalados.

Clavicut

El clavicut es el corte perfecto para quienes quieren dar un nuevo aire a su look pero sin cambios drásticos.

Corte con melena minimalista

Si no te gusta salir de tu zona de confort y estás adaptada a tu corte de pelo, aunque quieres ir a la moda, una media melena puede ser la mejor opción para triunfar.

Con flequillo y melena larga

El flequillo está asociado al cambio de look radical y no dejamos de verlo en redes sociales, este estilo será el más recurrente de las tendencias del año.

90′s revival

Las top models de los 90 son la inspiración de estas melenas llenas de volumen y la raya lateral es la compañera perfecta para este tipo de corte.

Este año, no se resistirá ningún look. Elige tu favorito y dale una nueva vida a tu estilo