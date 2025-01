5 tendencias de belleza de los Premios Feroz que más se llevarán esta temporada

Este fin de semana hemos estado de celebración. Quien sea tan fanática como nosotras de los eventos cinematográficos sabrá que este sábado 25 de enero han tenido lugar los Premios Feroz 2025en la maravillosa ciudad de Pontevedra, tras ser Madrid la protagonista de la anterior edición. Nos encanta comentarlos, no solamente por la curiosidad de todos los ganadores de los Feroz, tanto en cine como en televisión, sino también por descubrir todas las tendencias de belleza que nos muestran tanto las nominadas como las invitadas. Y, como cada año, esta vez no ha sido para menos repasar cada detalle (que no se nos ha escapado ninguno).

No cabe duda de que cada uno de los asistentes ha tenido un momento icónico debido al estilismo perfecto ejecutado por parte de los estilistas. Y es que la alfombra roja de la 12 edición de los Premios Feroz nos ha acogido de una manera fashionista, arriesgada y con una gran presencia de la moda española. Desde Candela Peña con un vestido de volantes de tafetán de Redondo Brand hasta Nora Navas con diseño artesanal de Teresa Helbig, pasando por otros diseñadores como Mario Salafranca, la marca de Vicky Martín Berrocal o Alicia Rueda. Aunque los estilismos de las actrices y celebridades han llamado toda nuestra atención, lo cierto es que también hemos encontrado tendencias beauty en cada una de sus apuestas, dándonos pequeñas pistas sobre lo que más luciremos durante esta temporada. Hablamos tanto a nivel de maquillaje como de cortes de pelo o flequillos en tendencia este 2025. Ya avisamos de que todas las que estamos a punto de mencionar son fáciles de realizar, favorecedoras y sientan fenomenal para cualquier mujer de cualquier edad.

Los labios marrones

La tendencia del color marrón suave (o Mocha Mousse, según Pantone) ha llegado al nivel de adentrarse en las tendencias de belleza. Durante esta temporada apostaremos tanto por las barras de labios como por los glosses de esta tonalidad que nos recuerdan a la estética del 2000. Sin embargo, los labios rojos o cherries también han estado presentes durante los galardones de la mano de personalidades del calibre como Candela Peña, Carmen Machi o Najwa Nimri.

Macarena García en los Premios Feroz 2025. Gtres

Las pecas falsas

La obsesión por tener pecas ha llegado hasta en las alfombras rojas por parte de las celebridades. Se trata de una técnica que se puede realizar de una manera fácil y rápida con distintos productos de belleza, como con eye-liners, lápices de cejas o bronceadores. Esta vez, no solamente veremos las pecas falsas en el streetwear, sino que también en eventos de este calibre. Palabra de Candela Peña.

Candela Peña en los Premios Feroz 2025. Gtres

Corte de pelo bob

Mireia Balic ha sido una de las celebridades más influyentes en el evento cinematográfico debido a su cambio de look radical. Aunque se trate de una peluca, la actriz de 'Mala influencia' ha apostado por uno de los cortes de pelo que más se llevarán este 2025, como es el bob a la altura de la mandíbula. Asimismo, además de hacer un claro homenaje a Madonna a través de su estilismo extravagante con conos en 3D, también lo ha hecho con este hairsyle en rubio mantequilla (uno de los colores de cabello que también veremos).

Mireia Balic en los Premios Feroz 2025. Gtres

Flequillo 'messy bang'

Lo que está claro es que los flequillos tendrán un papel fundamental esta temporada. Veremos los cortina al estilo más sementero o el japonés que lleva Sabrina Carpenter. No obstante, el messy bang será una de las opciones que más triunfarán y pediremos en las peluquerías, como el que ya lleva Gabriela Andrada. Se trata de un flequillo que apuesta por la naturalidad y ofrece una estética más relajada y moderna.S obre todo, favorece a quienes tienen cabello rizado, ondulado o texturizado.

Gabriela Andrada en los Premios Feroz 2025. Gtres

Sombra de ojos en rosa

Han sido muchas las actrices que han apostado por las tonalidades claras para dar profundidad a sus ojos al estilo más coqueto. En concreto, el rosa ha sido una de las sombras de ojos más repetidas, hecho que nos hace pensar que volveremos a hacer recurso de los productos de belleza coquettes como hicimos durante la temporada pasada. Anna Castillo, Patricia López, Carmen Machi o Yolanda Díaz han sido algunas de las invitadas que han seguido esta tendencia.

Anna Castillo en los Premios Feroz 2025. Gtres

Las tendencias de belleza de los Premios Feroz 2025 han desafiado las alternativas más arriesgadas y han apostado por aquellas fáciles de realizar y más confiadas que ofrecen naturalidad, así como favorecen al rostro.