Los detalles del vestido de Teresa Helbig con el que Nora Navas ha triunfado en los Premios Feroz

Qué noche la de anoche. La alfombra roja de los Premios Feroz 2025 nos recibieron con una bienvenida acogedora, fashionista y con una gran presencia de la moda española en la maravillosa ciudad de Pontevedra. Entre los estilismos de diseñadores de nuestro país más sorprendentes e inesperados encontramos a Candela Peña, que deslumbró con un vestido granate de volantes confeccionados con tafetán de Redondo Brand con medias tupidas de Calzedonia y zapatos de tacón a tono. O, también el gran diseño de Teresa Helbig que consiguió convertir a Nora Navas en la ganadora de la categoría Mejor actriz de reparto por su interpretación en la serie 'Yo adicto'. Y nosotras tenemos todos los detalles.

Aunque mañana comience la Semana de la Moda Alta Costura en París, nosotras ya hemos encontrado todas las pistas sobre las tendencias de invitada de esta temporada en los Feroz 2025. Porque, aunque el motivo principal de un evento de este calibre sea la entrega de los galardones por proyectos cinematográficos, la atención de las editoras de moda se centra en cada uno de los looks de las asistentes o nominadas. Y esta vez no ha sido para menos, porque hemos dado con un sinfín de detalles que próximamente veremos en bodas, bautizos o comuniones. Las transparencias, los detalles en 3D (como volantes o flores), la predominancia del color negro, los escotes asimétricos o pronunciados o la técnica del cut-out son todo un resumen de lo que hemos visto en los looks de las invitadas en el acontecimiento conducido por La Dani, quien también ha impresionado con sus distintos diseños de Diesel, Palomo Spain y Mans.

Nora Navas en los Premios Feroz 2025. Gtres

Todos los detalles del vestido de Teresa Helbig que Nora Navas ha llevado a los Premios Feroz 2025

Horas antes de dar comienzo la gala, la actriz confirmó con deseo que le encantaría cumplir: regresar este domingo a Barcelona con el galardón. Y así ha sido. Un hecho que no solamente ha sido emocionante para la catalana, sino que también para todos los espectadores que estábamos pendientes del discurso de Nora Navas en los Feroz. "Quería dedicárselo a personas que están viviendo esta enfermedad. Y quería hablar de nosotros como sociedad adicta: abrazar el no sé, estoy perdido, tengo miedo, abrazar esto nos haría más personas y no nos haría tener que narcotizarnos y no tendríamos tanto miedo", determina.

Nora Navas ha ganado el Premio Feroz a Mejor actriz de reparto por 'Yo, adicto', una serie de drama creada por Javier Giner y Aitor Gabilondo, así como protagonizada por Oriol Pla. Y nosotras no hemos perdido el tiempo en analizar el atuendo de la actriz para convertirse en una de las mejores vestidas de la noche. Ha confiado plenamente en Teresa Helbig para deslumbrar en una noche como esta. Hablamos de un diseño en negro de corte recto y largo que está confeccionado en crepé de lana con motivo geométrico hecho con más de mil tachuelas aplicadas artesanalmente sobre el tejido. Favorece su silueta gracias a su perfecto ajuste al cuerpo, brindando un ligero toque ligero en la falda, así como apostando por la combinación con salones a tono y bolso de mano con detalles metalizados.

A lo largo de la alfombra roja de los Premios Feroz 2025 hemos observado una apuesta por la diseñadora catalana en los looks de las invitadas. No solamente ha sido Nora Navas la afortunada en confiar en la diseñadora española, sino que también otras actrices del calibre como Pilar Palomero con una alternativa más ejecutiva, Carla Simón con un vestido premamá al estilo más coqueto en celeste y Patricia López Arnaiz con un modelo más cañero en cuero.

Nora Navas en los Premios Feroz 2025. Gtres

No solamente estamos celebrando la victoria de Nora Navas en los Premios Feroz, sino que también la apuesta por la moda española en una alfombra roja de dicha importancia a nivel nacional. Próximamente, el 8 de febrero volveremos a encontrarnos con todos los actores y actrices para celebrar los Premios Goya 2025, presentados por Maribel Verdú y Leonor Watling.