Gabardina + bermudas: el look de oficina (y ganadora) de Nagore Aranburu en los Premios Feroz es perfecto para mujeres 40+

Nagore Aranburu ha dejado a todos los espectadores de los Premios Feroz 2025 boquiabiertos. No solamente porque haya sido galardonada como Mejor actriz protagonista por su interpretación en la serie 'Querer', sino por el look original que no ha dejado indiferente a nadie. Y ya adelantamos de que se trata de una alternativa de lo más perfecta para ir a trabajar y convertirse en la compañera más fashionista y enterada de las tendencias.

Durante la alfombra roja de los Premios Feroz 2025 hemos observado una abundancia de vestidos de invitada, así como la presencia de los diseñadores españoles. Recordemos el maravilloso vestido de volantes confeccionado de tafetán de Redondo Brand con el que Candela Peña ha enamorado a todos antes de San Valentín. O, el diseño de Teresa Helbig con el que Nora Navas ha triunfado como Mejor actriz de reparto por 'Yo adicto', protagonizada por Oriol Pla. Es decir, este atuendo siempre acaba siendo el más común en este tipo de eventos, pero tampoco nos cansamos de ellos. No obstante, muchas actrices han optado por la libertad y creatividad de sus estilistas para presentar alternativas que no solemos ver frecuentemente en una entrega de premios. Con esto no queremos decir que no nos encante, porque realmente llama toda nuestra atención en el buen sentido. Es por ello que cabe mencionar el lookde Nagore Aranburu en los Feroz 2025, con el que se ha convertido en una de las mejores vestidas de la noche sin la necesidad de acudir a piezas totalmente glamurosas.

Nagore Aranburu en los Premios Feroz 2025. Gtres

El look de Nagore Aranburu en los Premios Feroz 2025

Nagore Aranburu se ha olvidado de los vestidos de invitada con el objetivo de presentarnos una alternativa que nos inspirará en el día a día. Y podemos confirmar que será durante 24/7 porque se trata de la combinación perfecta para incluir en los looksde oficina. La actriz española ha lucido una gabardina de corte midi oversize, exenta de detalles y botones a contraste de la colección otoño-invierno 2024/2025 de Dior. La ha combinado con unas bermudas al tono de pernera ancha, cintura alta y pinzas para favorecer la silueta. Lo ha completado con camiseta básica en negro semitransparente y cuello subido, así como botas de tacón de caña alta de la misma colorimetría con estética cañera. Asimismo, en relación con la belleza, se ha decantado por un look de maquillaje natural, pero con una clara intención de marcar la zona de los ojos, así como por un clean look de lo más sofisticado.

Nagore Aranburu en los Premios Feroz 2025. Gtres

La velada ha estado protagonizada por momentos icónicos, como los cambios de looks de La Dani o el enternecedor homenaje de Pedro Almodovar a Marisa Paredes. Asimismo, otro de ellos es que Nagore Aranburu ha ganado el Premio Feroz a Mejor actriz protagonista por 'Querer' con un estilismo ejecutivo que nosotras pensamos replicar esta misma semana.