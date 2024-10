Cómo hacer una cola con mucho volumen, ideal para chicas con pelo fino, sin usar extensiones

Las mujeres con pelo fino, deberíamos abrir un club. En él hablaríamos sobre que nos sentimos engañadas cuando vemos imágenes de chicas con pelazo, volumen de leona, que se mueve, y brilla con el sol como si no hubiera mañana. Mientras que nosotras cuando nos hacemos una coleta, sentimos que necesitamos dos o tres bandas de extensiones para que quede algo decente. En este sentido, los peluqueros lo tienen claro: tener el pelo fino no significa tener poco pelo, o al menos no siempre. Sin embargo, la falta de grosor provoca esa sensación. Pero nosotras no nos rendimos. ¿Qué debemos hacer si tenemos el pelo fino?

Lo primero que hay que hacer es utilizar un champú que aporte volumen, densidad y grosor al cabello. De este modo, ya tenemos los cimientos que necesitamos para moldear la melena a nuestro gusto. En el mercado, hay muchas marcas diferentes con esta función. Después, dependiendo del peinado que vayamos a llevar, podemos utilizar productos que levantan las raíces. Sí, eso existe. Son productos que se aplican en la zona del cuero cabelludo y que aportan volumen desde el inicio del pelo para que dure mucho más tiempo.

Elevador de raíces. Moroccanoil

Después, podemos aplicar un poco de laca para mantener sellado el resto del cabello. Y listo. Sin embargo, ¿qué pasa si queremos hacernos una coleta y que quede con volumen sin necesidad de utilizar extensiones? Pues aquí te enseñamos un truco que nunca falla.

Cómo hacer una cola con volumen si tengo el pelo fino

En este vídeo de Instagram, del que se ha hecho eco el perfil @hairtutorial4you, aparece el estilista Chris Appleton haciendo una coleta con una técnica tan sencilla como efectiva. Para ello, solo vamos a necesitar dos gomas para el pelo. Primero, vamos a dividir el pelo en dos partes, dibujando una línea horizontal en la parte trasera de la cabeza. Con la primera goma recogemos el pelo de la mitad superior. Con la mitad inferior (el pelo sobrante), lo dividimos en dos, como si fuéramos a hacer dos coletas y pasamos cada uno de los extremos, por un lado, rodeando la coleta superior que hemos hecho previamente. Cuando ambos extremos se unan, los recogemos con la segunda goma. ¡Y listo! Apretamos bien, ahuecamos ambas coletas para que se integren. Ya verás que el efecto de volumen se multiplica. Con un toque de laca, no necesitarás extensiones.