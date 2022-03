María Pedraza y Paula Ordovás lo confirman: las extensiones de pelo vuelven a estar de moda y esto es todo lo que tienes que saber sobre ellas

Cuando pensamos que las media melena sería la moda imperante entre nuestras influencers y celebrities favoritas, las tendencias beauty vuelven a sorprendernos con una corriente inesperada y que teníamos totalmente olvidada en el fondo de nuestra mente, las extensiones de pelo. Sí, ese pelo artificial pero muchas veces excepcionalmente bien conseguido que era capaz no solo de alargar nuestra melena unos cuantos centímetros, si no también de aportar un volumen extra. Durante los últimos años los avances en este campo han sido tales que las ofertas además de ser infinitas han conseguido productos de pelo natural con técnicas que consiguen no dañar nuestro propio cabello. Las primeras en unirse a esta tendencia, aunque estamos seguras que no las últimas, han sido Paula Ordovás y María Pedraza, que con muy pocos días de diferencia han sorprendido a sus seguidores luciendo una melena XXL.

Pero para entender mejor en qué consisten las extensiones y cuáles son los diferentes tipos, hemos querido preguntar a los especialistas de Cabello Experience, y en concreto a M.ª José Llata de Peluquería Llata Carrera.

TIPOS DE EXTENSIONES

“En cuanto a las extensiones, existen de dos tipos, fijas y temporales. Las primeras son más naturales y no se nota que las llevamos. Las podemos utilizar durante dos o tres meses, pasando este tiempo hay que retocar porque nuestro pelo crece”.

CÓMO SE PONEN

Disponemos de diferentes sistemas de fijación, adhesivo, cortina cosida, queratina y grapas o anillas. Las adhesivas se pegan al propio pelo y para retirarlas hay que utilizar un producto disolvente. Se pueden reutilizar hasta un año, aunque deben estar bien puestas para que el adhesivo no se desprenda con los lavados. La de cortina cosida se pueden sujetar con anillas o cosidas al pelo, aunque pueden notarse.

Las que resultan más indetectables son las que llevan una pestaña de queratina en forma de u y funcionan colocando los mechones por separado, por eso no se nota. En mi opinión, son las mejores, aunque se necesita la ayuda de un profesional para colocarlas.

Las de grapas se sujetan mediante unas anillas de aluminio que se aprietan con unos alicates. No dañan el cabello porque no se utilizan pegamentos, ni calor ni nudos, pero puede resultar incómodo al principio, aunque son idelaes para ocasiones puntuales como una boda o un evento para conseguir más volumen o longitud. Además, se ponen y se quitan fácilmente, ya que se sujetan con un clip, horquilla o peineta que se coloca en la parte superior. Las podemos llevar durante días, aunque es aconsejable quitártelas para dormir.

También encontramos extensiones temporales que se fija con hilo invisible que sujeta el postizo. Se disimula la sujeción tapándola con otros mechones de nuestro pelo. Con un poco de práctica es fácil de poner, se hace como si fuera una banda, lo único es que el resultado no es tan natural como las fijas.”.