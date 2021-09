La coleta perfecta es más fácil si sabes el truco que tienen todas las celebrities como Dulceida o Ester Expósito

Sí tenemos que decir solamente un peinado que queda bien a todo el mundo y que además rejuvenece la mirada, claramente la respuesta es la coleta. Hacer una coleta no es nada fácil, y más si tienes el cabello rizado o una melena más corta. No hay problema, porque como siempre Instagram o los beauty looks de las famosas en la red carpet, no solucionan la duda principal: ¿cómo conseguir una coleta perfecta? Es un peinado clásico que regresa con mucha fuerza y que, estiliza mucho. Después de un verano donde los peinados han tenido toques de los noventa, ahora toca el turno de una coleta estirada y sin ningún error. Tanto Dulceida como Lola Índigo siempre que pueden apuesta por este peinado. Ambas saben que mejora la mirada y estira cualquier imperfección de la cara.

La coleta es un must en cualquier evento, como invitada de boda o una red carpet. Eso sí, la coleta se lleva muy alta y estirada. Este peinado además de estilizar la mirada, también se ganan unos centímetros y es muy elegante. Las coletas están pensadas para mujeres con la cara más redonda, aunque si tienes otro tipo de facciones no pasa nada, también puedes usarla. Este tipo de coleta se puede hacer en menos de cinco minutos y hay centenares de vídeos en Instagram o TikTok para tener la coleta más original.

Otra opción que tienes si no te convence mucho la coleta alta y estirada es poder combinar peinados con otros peinados. Una pista para arrasar con tu cabello es mirar qué peinados reinaban en la década de los noventa. Casi todas las influencers o celebrities han escogido las ondas suaves. Puedes usar para mejorar el resultado un pañuelo o un coletero. Ambos accesorios quedan genial.

Lola Índigo con coleta alta y dos mechones sueltos. FOTO: Sergio R Moreno GTRES

Mira a Lola Índigo que escogió una coleta alta, pero dejó sueltos dos mechones. Con tan solo un peinado, mejora sus facciones y además añade un efecto de dulzura.

¿Cómo conseguir la mejor coleta estirada?

Es un peinado infalible y por lo tanto hay muchas maneras de hacer una coleta estirada y sin ningún error. La clave está en peinar mucho hacia atrás cuando estés estirando el cabello. De esta manera estás peinado y a la vez haciendo el efecto lifting.

Por cierto, no solo la coleta vale para ir a grandes eventos, también ayuda mucho cuando vuelvas al gym o hagas ejercicio en casa. Dulceida tiene el mejor conjunto deportivo de esta temporada y además, logra en menos de cinco minutos una coleta perfecta para hacer deporte.

Al igual que con el maquillaje, en las coletas encontrarás varias posibilidades. Coleta muy pulida, con flequillo a un lado, con pelo suelto o con extensiones. Estas cuatro opciones son nuestras preferidas y las famosas escogen alguna de estas coletas para posar ante los fotógrafos. Seguro que te viene a la mente, la espectacular coleta baja pero estirada de Ester Expósito en el Festival de Cine de Venecia del año pasado.