Contorno de ojos: esto es lo que recomienda una experta si ya has pasado de los 30

Hay un antes y un después en la piel cuando cruzas la barrera de los 30. Te lo confirma esta editora de belleza que acaba de unirse al club de las treintañeras. Y si hay una zona que lo evidencia con especial rapidez, esa es, sin duda, el contorno de los ojos. Las primeras líneas, la falta de luminosidad, las bolsas o las ojeras que antes se disimulaban con corrector ahora exigen algo más. Un gesto diario que, según los expertos, debería ser tan básico como el protector solar: aplicar contorno de ojos.

Puede que lo hayas ignorado durante años o que solo lo uses cuando notas la zona seca. Pero Rosa Roselló, directora de formación de Druni, lo deja claro: 'El contorno de ojos no es un capricho beauty. Es una inversión en salud cutánea y prevención antiedad, sobre todo en verano, cuando esta zona se deshidrata con más facilidad y está más expuesta a agresiones externas como el sol o los cambios de temperatura'.

Tres razones por las que el contorno de ojos es obligatorio a partir de los 30

La piel que rodea los ojos es cinco veces más fina que la del resto del rostro, y sufre el impacto de 10.000 parpadeos al día, además del estrés, la falta de sueño o la exposición solar. No es de extrañar que las primeras arrugas aparezcan ahí. Según la experta, 'lo ideal es optar por fórmulas con ácido hialurónico, vitamina C o péptidos si buscamos hidratación y prevención, y cafeína o niacinamida si el objetivo son las bolsas o las ojeras'.

que la del resto del rostro, y sufre el impacto de 10.000 parpadeos al día, además del estrés, la falta de sueño o la exposición solar. No es de extrañar que las primeras arrugas aparezcan ahí. Según la experta, 'lo ideal es optar por fórmulas con ácido hialurónico, vitamina C o péptidos si buscamos hidratación y prevención, y cafeína o niacinamida si el objetivo son las bolsas o las ojeras'. Otro punto clave es la aplicación: siempre después del sérum y antes de la crema hidratante, con el dedo anular y a toquecitos suaves. 'Una cantidad mínima, como un grano de arroz, es suficiente', explica Roselló. 'No por usar más producto obtendrás mejores resultados; de hecho, podrías irritar la zona'.

siempre después del sérum y antes de la crema hidratante, con el dedo anular y a toquecitos suaves. 'Una cantidad mínima, como un grano de arroz, es suficiente', explica Roselló. 'No por usar más producto obtendrás mejores resultados; de hecho, podrías irritar la zona'. Y si aún dudas entre usar tu crema habitual o invertir en un producto específico, la respuesta es clara: los contornos de ojos están testados oftalmológicamente y formulados para esta zona tan sensible. Evitan ingredientes irritantes, perfumes innecesarios y texturas demasiado densas que podrían provocar reacción o congestión.

6 contornos de ojos perfectos para treintañeras y más allá

Aprobados por expertas, con fórmulas inteligentes y texturas ligeras: estos son los contornos que deberías tener en tu neceser a partir de ahora.

Caffeine solution 5% + egcg, de The ordinary (9,90 euros)

Caffeine solution 5% + egcg. The Ordinary

Con cafeína y extracto de té verde, descongestiona, reduce la hinchazón y aporta un chute antioxidante ideal para madrugadas complicadas. Textura ligera y perfecta para el verano.

Eye cream, de Cocunat (21,95 euros)

Eye cream. Cocunat

Fórmula natural con niacinamida y manteca de karité. Ideal para quienes buscan una mirada más luminosa y quieren evitar los ingredientes irritantes.

Advanced génifique yeux light-pearl, de Lancôme (52,95 euros)

Advanced génifique yeux light-pearl. Lancôme

Un sérum de lujo con aplicador metálico que refresca, drena y actúa sobre bolsas y ojeras. Su fórmula probiótica mejora la mirada desde la primera semana.

Sisleÿa l'intégral anti-âge, de Sisley (126,95 euros)

Sisleÿa l'intégral anti-âge. Sisley

Alta cosmética para quienes buscan tratar firmeza, arrugas y flacidez en una sola fórmula. Textura rica y reparadora, perfecta para rutinas nocturnas.

Total eye lift, de Clarins (44 euros)

Total eye lift. Clarins

Efecto tensor inmediato con ingredientes vegetales que reafirman, alisan y suavizan. Textura ideal como prebase de maquillaje en días de calor.

Eye revive hydra cream&mask, de Mádara (33,95 euros)

Eye revive hydra cream&mask. Mádara

Una opción 2 en 1 que funciona como contorno y mascarilla. Hidrata, calma y reduce la hinchazón con ingredientes orgánicos como el ginkgo y el ácido hialurónico.

Incorporar el contorno de ojos a tu rutina diaria es uno de esos pequeños gestos que pueden marcar la diferencia a largo plazo. Y no, no hace falta esperar a ver arrugas profundas o bolsas marcadas: cuanto antes empieces, mejor será la prevención. Como dice la experta, 'el contorno de ojos no es opcional. Es el primer paso para frenar los signos del cansancio y la edad en el rostro'. Y este verano es el mejor momento para empezar.