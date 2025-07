¿Se te enrojece la piel con el retinol? Esto es lo que realmente significa (y no es malo)

Si alguna vez has probado una crema con retinol o retinal y has notado la piel enrojecida, un leve picor o esa sensación de tirantez que incomoda, no estás sola. Y lo más importante: no es necesariamente una mala señal. Aunque solemos asociar cualquier rojez con una reacción adversa, la ciencia detrás de los retinoides nos da un nuevo término que todas deberíamos conocer: angiogénesis.

Este fenómeno, lejos de ser un problema, podría ser justo lo que tu piel necesita para regenerarse, producir más colágeno y ganar firmeza desde dentro. Así que, antes de abandonar ese producto beauty tan prometedor, a continuación te explicamos por qué ese enrojecimiento puede ser una excelente noticia.

Angiogénesis: el signo oculto de que tu piel se está renovando

La angiogénesis es un proceso biológico por el cual se generan nuevos vasos sanguíneos a partir de los ya existentes. Cuando aplicas un retinoide durante varias semanas normalmente a partir de la cuarta, esa rojez que persiste no siempre indica una irritación: puede ser la señal de que la piel está generando nuevas redes capilares para mejorar su nutrición y oxigenación, una especie de reset profundo que impulsa la regeneración celular y la producción de colágeno. 'La angiogénesis nunca es molesta y transcurre cuando la piel ya está acostumbrada al retinoide. Suele generar una rojez sin dolor, lo que indica que se están creando nuevos capilares, es decir, nueva piel más firme y sana', explica Raquel González, cosmetóloga y fundadora de Byoode.

Ahora bien, ¿cómo diferenciar esa señal positiva de una irritación real? La clave está en los tiempos. Si la rojez aparece en las primeras semanas y va acompañada de picor, calor o molestias, probablemente se trate de una reacción típica inicial. En cambio, si la piel lleva semanas adaptada y simplemente se enrojece de forma leve y sin síntomas incómodos, es muy posible que esté entrando en fase de renacimiento gracias a esta angiogénesis.

Tres productos con retinal y retinoides que transforman tu piel

El secreto está en elegir bien. Hoy en día existen fórmulas inteligentes que combinan eficacia y tolerancia, con activos encapsulados y tecnologías que minimizan las irritaciones. La clave no es huir del retinol, sino encontrar el que funcione contigo y entender cómo actúa en tu piel. Desde fórmulas suaves para principiantes hasta tratamientos de alto rendimiento, estos tres cosméticos no solo están avalados por estudios clínicos, sino que han conquistado a expertas en dermocosmética por su capacidad de transformar la piel sin efectos secundarios indeseados.

Si quieres una piel más firme, luminosa y rica en colágeno, empieza por aquí:

Retin-a night, de Byoode (75 euros)

Retin-a night. Byoode

Una fórmula de noche avanzada con retinal y retinart, enriquecida con péptidos, vitaminas c y e, niacinamida y superalimentos como la okra o la raíz de rábano. Estimula la producción de colágeno hasta un 90 % más que el retinol convencional y combate arrugas, flacidez y tono apagado sin causar irritación.

Crystal retinal ceramide eye 10, de Medik8 (82 euros)

Crystal retinal ceramide eye 10. Medik8

El contorno de ojos definitivo si buscas resultados visibles con retinal encapsulado. Es 11 veces más eficaz que el retinol tradicional, y su fórmula con ácido hialurónico, glicerina y extracto de zanahoria calma, hidrata y mejora la textura del contorno. Ideal para pieles sensibles.

Growth factor firming & lifting serum, de Perricone MD (147 euros)

Growth factor firming & lifting serum. Perricone MD

Este sérum combina retinol de baja concentración con factores de crecimiento poliamínicos derivados de la espermidina y la cáscara de huevo. Su poder reafirmante y su efecto lifting lo convierten en un imprescindible para quienes buscan una piel más firme, hidratada y renovada.

Así que la próxima vez que te mires al espejo y notes ese rubor inesperado tras semanas de usar retinoides, no entres en pánico. Puede que no estés irritada, sino regenerándote desde dentro. Y eso, amiga, es motivo de celebración (y de presumir en tu próxima cena con amigas, ahora que sabes lo que significa angiogénesis).