Estos cortes de pelo son perfectos para el verano y favorecen tengas la edad que tengas

Cuando el termómetro supera los 35 grados y ni la coleta alivia el bochorno, lo mejor que puedes hacer, además de beber agua y no separarte del abanico, es apostar por un buen corte de pelo. Uno que refresque, te haga sentir más ligera y, de paso, te regale un estilazo digno de recibir piropos día sí y día también. La buena noticia: existen opciones que funcionan tengas la edad (o la textura capilar) que tengas.

Y no hablamos solo de comodidad. Un buen corte puede afinar el rostro, realzar el cuello, rejuvenecer tu estilo e incluso dar más volumen al cabello fino. Por eso, cada vez más mujeres aprovechan el verano para un cambio de look inteligente: práctico, favorecedor y con efecto buena cara instantáneo. Paul Tudor, responsable del salón David Künzle Fuencarral y uno de los peluqueros más buscados de la capital, nos propone tres cortes clave que combinan comodidad, frescura y un toque chic sin esfuerzo. Son versátiles, sientan bien en casi todos los rostros y no te harán pasar el verano escondida tras la plancha o el secador.

Tres cortes de pelo con efecto buena cara para este verano

Tanto si llevas años con la misma melena como si te apetece un corte más radical, estos estilos son todo lo que necesitas para actualizar tu look sin arriesgar demasiado. Funcionan igual de bien en cabellos finos que en melenas rizadas, y lo mejor: no requieren rutinas complicadas. Un poco de producto de styling, una cita al mes con tu peluquero y listo. Además, todos admiten personalizaciones según el tipo de rostro, algo esencial cuando buscamos frescura sin renunciar al estilo propio.

Pixie, el clásico que rejuvenece

Sí, sigue siendo tendencia. El pixie se reinventa este verano con tupés suaves o toques asimétricos, perfecto para caras redondas, ovaladas o cuadradas. Si tu cuello es largo o tu estatura bajita, aún mejor. Lo ideal es mantenerlo con visitas al salón cada 4-6 semanas y jugar con jaleas o ceras según el tipo de cabello. En cabellos finos, funciona muy bien con una jalea corporizante comenta el experto; en cabellos gruesos, conviene usar una leche de peinado y terminar con cera o laca para fijar. Además, puedes jugar con el flequillo y darle formas atrevidas o asimétricas, siempre evitando que quede demasiado corto para poder moldearlo sin complicaciones.

Airy Bob, el bob con volumen invisible

Diseñado para melenas finas que buscan densidad (y para rubias que no temen al secador), este corte incorpora capas imperceptibles desde la raíz, entremezclando mechones cortos y largos para generar ese efecto 'airy' tan deseado. El resultado es una estructura definida, con movimiento y volumen extra sin perder ligereza. Ideal para rostros finos y facciones suaves, se peina con cepillo redondo grueso en sentido contrario al nacimiento del cabello. ¿El resultado? Un volumen que parece natural… pero no lo es. Y si usas productos de styling de acabado ligero, potenciarás aún más ese efecto de melena 'fluffy' sin esfuerzo.

Blunt, el corte recto que favorece a todas

El 'blunt' es el eterno carré renovado, sin capas pero con puntas desfiladas. Perfecto si tienes el cabello fino o liso, aunque también funciona en melenas gruesas o rizadas. Sienta de maravilla a rostros alargados, redondos, ovalados o con rasgos marcados, y se puede adaptar con flequillo recto o en diagonal, con o sin raya. Además de estilizar el cuello, es ideal para quienes buscan un look sofisticado con un punto moderno. Puede llevarse más corto, a la altura de la mandíbula, o dejarse más largo si se quiere suavizar el efecto en rostros muy angulosos. La clave está en su versatilidad y en cómo realza cualquier color de cabello, desde castaños hasta grises o rubios muy claros.

Si estás pensando en un cambio de look este verano, cualquiera de estos tres cortes puede ser tu mejor aliado contra el calor (y el aburrimiento capilar). Fáciles de mantener, versátiles y siempre estilosos, son la excusa perfecta para pedir ya cita en la pelu. Porque sí, a veces un nuevo corte de pelo puede refrescarte más que un helado.