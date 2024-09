6 cremas con retinol que necesitas tener sí o sí a partir de los 30

Es un hecho: pasados los 30 las primeras líneas de expresión y arrugas empiezan a hacerse más notables en la piel y por eso si aún no usas retinol en tu rutina cosmética, esta es la señal que necesitabas para añadir una crema con retinol a tu arsenal de productos de belleza. Es hora de actualizar tu rutina nocturna no solo con una buena doble limpieza, sino también con una crema rica en retinol. ¿La razón? Mientras dormimos no solo nuestro cuerpo aprovecha para regenerarse y cargar pilas para el día siguiente, nuestra piel hace lo mismo y aprovecha las horas de sueño para reparar la piel. De ahí que sea tan importante ser constante con una rutina de skincare completa, y es que ¿hay algo más placentero al final del día que dedicarle a tu piel unos minutos de cariño y cuidados?

Y aunque no te hayan salido las primeras líneas de expresión o arrugas también deberías incluir este ingrediente en tu rutina, la clave para pausar el paso del tiempo en nuestra piel es como en todo, prevenir, así es, la prevención te ayudará a estirar ese 'efecto buena cara' que has conseguido en tus 20. Hoy por hoy, el retinol es el mejor ingrediente antiedad para tratar arrugas, manchas y algunas marcas.

Las 6 mejores cremas con retinol

Pero antes de revelarte cuáles son las cremas con retinol que transformarán tu piel, es importante tener en cuenta que el retinol no es algo que puedas usar a diario desde el primer día. Lo ideal es empezar con dosis bajas e ir aumentándolas gradualmente conforme tu piel se acostumbra. Además, en ciertos casos, la piel puede pasar por lo que se conoce como proceso deretinización. No a todos los tipos de piel les afecta de la misma manera: las pieles grasas y más resistentes suelen adaptarse sin problemas, mientras que las más sensibles pueden necesitar más tiempo. Durante las primeras semanas, es posible que notes sequedad, enrojecimiento o incluso descamación. No te asustes, es completamente normal y parte del proceso por eso es importante que seas paciente si quieres conseguir los mejores resultados a largo plazo.

Crema regeneradora celular. Skin generics

Ideal para: Usuarias intermedias o avanzadas que buscan un tratamiento intensivo. Con un complejo activo del 25%, esta crema es una opción fuerte para quienes buscan un tratamiento regenerador profundo. Es ideal si ya tienes cierta experiencia con el retinol y deseas potenciar sus efectos con ingredientes adicionales que trabajan en la renovación celular. Perfecta para pieles mixtas y maduras.

Retinol complexion crema hidratación máxima, de Roc (39,95 euros)

Crema hidratación máxima. Roc

Ideal para: Primeras usuarias de retinol o quienes buscan hidratación intensa. Si estás preocupada por las primeras líneas de expresión, esta crema es una excelente opción para iniciarte en el mundo del retinol. Gracias a su contenido en ácido hialurónico, proporciona una hidratación máxima, ideal para pieles que tienden a la sequedad o para quienes desean un tratamiento equilibrado pero efectivo.

Resist crema hidratante antienvejecimiento reparadora intensiva, de Paula's Choice (44 euros)

Crema hidratante antienvejecimiento. Paula's Choice

Ideal para: Pieles secas o muy secas y usuarias intermedias de retinol. Si ya llevas un tiempo usando retinol y tienes la piel seca o deshidratada, esta crema te aportará ese extra de nutrición que necesitas sin perder los beneficios antiedad. Es una fórmula rica que repara intensamente la piel, ideal para noches frías o estaciones secas.

A-passioni crema con retinol, de Drunk Elephant (79,99 euros)

Crema con retinol. Drunk elephant

Ideal para: Usuarias intermedias o avanzadas en el uso de retinol y pieles resistentes. Con un 1% de retinol puro, esta crema está diseñada para quienes ya están familiarizadas con el ingrediente y buscan un tratamiento más fuerte para mejorar la textura de la piel y tratar arrugas profundas. Es perfecta para pieles más resistentes que pueden tolerar el retinol de mayor potencia.

Crema antiarrugas intensa, de Dr. Dennis Gross (85,99 euros)

Crema antiarrugas intensa Dr Dennis gross

Ideal para: Expertas en el uso de retinol y pieles que buscan combatir signos avanzados de envejecimiento. Si ya tienes experiencia con el retinol y estás buscando un tratamiento más potente, esta crema es tu mejor aliada. Su combinación de retinol avanzado y ácido ferúlico es perfecta para quienes desean resultados visibles sin comprometer la hidratación y protección de la piel.

Crema renovadora con retinol, de Elizabeth Arden (rebajada a 77 euros)

Crema renovadora con retinol. Elizabeth

Ideal para: Primeras usuarias de retinol y pieles sensibles. Esta crema suave es perfecta para quienes recién comienzan con el retinol, ya que combina el ingrediente de manera precisa con ceramidas que ayudan a reparar la barrera cutánea. Su textura ligera y a base de agua es ideal para pieles sensibles que necesitan un extra de hidratación sin riesgo de irritaciones.